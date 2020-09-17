Глава МИД России комментирует Тихановскую

Призыв экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской к силовикам перейти на сторону народа министр иностранных дел России Сергей Лавров считает приглашением к измене родине.

«На днях она заявила о том, что призывает силовиков встать на сторону закона. Это прямое приглашение к измене, к измене присяге и, в общем-то, измене Родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление», — сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.

Стоит отметить, что в отредактированном печатном варианте интервью на сайте российского внешнеполитического ведомства слово «встать» заменено на «перейти», а перед словами «это прямое приглашение к измене» дописано «в ее интерпретации».

«Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны, ну и наши соседи, в том числе, Литва — это наш общий сосед, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и по сути дела руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом «втемную», — заявил Лавров. — Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице страны, в Вильнюсе, столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти [в Беларуси]. Ну, вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, Лукашенко объявлен нелегитимным президентом. И Тихановская делает заявления, которые, конечно же, вызывают огромное количество вопросов».

По мнению Лаврова, ситуация в Беларуси напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая «некоторыми нашими западными коллегами», пытается оспорить результаты выборов. «Но я убежден, что вскоре ситуация нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов возобновится», — сказал российский чиновник.

«Все, что записано в Союзном договоре, сейчас подвергается анализу, — отметил он. — Обе стороны приходят к обоюдному мнению: сохраняет актуальность то или иное положение Союзного договора или нужны какие-то дополнительные корректировки. Там 31 дорожная карта, каждая из них посвящена конкретному разделу Союзного договора. Так что настрой на продолжение реформы есть. Это было подтверждено президентами в ходе их недавнего телефонного разговора. Это подтверждается и встречей президентов Российской Федерации и Республики Беларусь в Сочи».

Коснулся Лавров и языкового вопроса: «Мы не против белорусского языка, но, когда берут пример с Украины, когда государственный язык используют для вытеснения языка, на котором говорит подавляющее большинство населения — это уже враждебный акт, в случае Украины нарушающий ее Конституцию. Если такое же предложение будет внесено в белорусское правовое поле, то это уже будет нарушать Конституцию Беларуси, не говоря уже о многочисленных конвенциях о правах национальных меньшинств и языковых меньшинств и многое другое».