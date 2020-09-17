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Лукашенко: мы вынуждены были закрыть границу
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь закрыла границу с Литвой и Польшей.
«Мы вынуждены… закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил он сегодня на «Минск-Арене».
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Александр Лукашенко заявил, что Беларусь закрыла границу с Литвой и Польшей.
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