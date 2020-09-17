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Лукашенко назвал польских, литовских и украинских политиков безумными
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко призвал народы ряда соседних стран остановить своих политиков, которые выступают против его режима.
«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы»,
По мнению Лукашенко народы Литвы, Польши и Украины должны обратиться к своим элитам: «Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!»
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Александр Лукашенко призвал народы ряда соседних стран остановить своих политиков, которые выступают против его режима.
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