Лукашенко назвал польских, литовских и украинских политиков безумными

Александр Лукашенко призвал народы ряда соседних стран остановить своих политиков, которые выступают против его режима.

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», приводит его слова «Пул первого».

По мнению Лукашенко народы Литвы, Польши и Украины должны обратиться к своим элитам: «Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!»