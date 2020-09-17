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Лукашенко назвал польских, литовских и украинских политиков безумными

17.09.2020 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко призвал народы ряда соседних стран остановить своих политиков, которые выступают против его режима.

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», приводит его слова «Пул первого».

По мнению Лукашенко народы Литвы, Польши и Украины должны обратиться к своим элитам: «Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!»

 
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Александр Лукашенко призвал народы ряда соседних стран остановить своих политиков, которые выступают против его режима.
 
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