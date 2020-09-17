Лукашенко: «Остановите ваших безумных политиков, не дайте развязаться войне!»

Источник материала: Ежедневник

Всего за пять минут, выступая на женском форуме «За Беларусь», Александр Лукашенко пять раз сказал о войне, предупредив западных политиков, что, если они не остановятся, войны не миновать.

Кто хочет развязать войну и, главное, зачем, Лукашенко, как всегда, не пояснил. Несмотря на то, что все последние годы он неустанно повторял, что Беларусь никому не нужна - ни на Западе, ни на Востоке – поэтому нужно самим строить страну и усерднее работать, за последние пару месяцев наша страна вдруг стала нужна буквально в всем. Именно поэтому, заявил Александр Лукашенко, он и вынужден принимать меры, чтобы защитить страну. В противном случае «погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада - прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, - заявил Александр Лукашенко буквально ошарашив всех таким неожиданным геополитическим ходом.

«Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», - сказал Александр Лукашенко, а потом пояснил, почему вынужден это делать. По его мнению, народ Литвы, Польши и Украины должен сейчас остановить своих политиков, чтобы не было войны.

«Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», - призвал Лукашенко граждан этих стран. Тут надо отметить, что никто из западных политиков и тем более указанных стран ни разу даже не заикнулся о войне или каком-то другом силовом вмешательстве в дела Беларуси. А вот Александр Лукашенко, в последнее время говорит о ней очень и очень часто. А сейчас, выступая на женском форуме, пять раз за пять минут про войну вспомнил.

Исходя из всего того, что сказал Александр Лукашенко, действительно мурашки по коже побежали. Понятно, что никто на Западе не хочет развязывать войну, а вот стягивание белорусских войск к границам – это серьезный повод для беспокойства не только для ЕС и НАТО, но также и для России. Тем более, что Лукашенко сам признался: «ситуация всей Европы решается здесь».

«Нельзя довести до горячей войны. В их арсенале осталось совсем немного приемов, и мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку», - заявил Александр Лукашенко и в этих словах он невольно нарисовал план своих действий, если ЕС продолжит поддерживать белорусские протесты. Этот сценарий не раз уже применялся в мировой истории и ни к чему хорошему не приводил.