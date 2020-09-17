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БАТЭ вылетел из Лиги Европы
Источник материала: Навiны
Борисовский БАТЭ завершил евросезон 2020/2021 на стадии второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Сегодня белорусский клуб уступил в гостях софийскому ЦСКА — 0:2.
Победу болгарам принесли точные удары Али Соу (44-я минута) и Грэма Кери (90+5).
Отметим, что на 33-й минуте Неманья Милич (БАТЭ) не забил пенальти.
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Борисовский БАТЭ завершил евросезон 2020/2021 на стадии второго квалификационного раунда Лиги Европы. Сегодня белорусский клуб уступил в гостях софийскому ЦСКА — 0:2. ...
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