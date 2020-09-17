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БАТЭ вылетел из Лиги Европы

17.09.2020 22:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Борисовский БАТЭ завершил евросезон 2020/2021 на стадии второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Сегодня белорусский клуб уступил в гостях софийскому ЦСКА — 0:2.

Победу болгарам принесли точные удары Али Соу (44-я минута) и Грэма Кери (90+5).

Отметим, что на 33-й минуте Неманья Милич (БАТЭ) не забил пенальти.

 
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Борисовский БАТЭ завершил евросезон 2020/2021 на стадии второго квалификационного раунда Лиги Европы. Сегодня белорусский клуб уступил в гостях софийскому ЦСКА — 0:2. ...
 
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