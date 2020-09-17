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Лукашенко: мы не нуждаемся ни в каком признании — выборы состоялись, и они законны

17.09.2020 22:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было», — заявил Александр Лукашенко на женском форуме в свою поддержку, который прошел вечером 17 сентября на «Минск-Арене».

«Нельзя фальсифицировать выборы, 80%, — сказал он. — Им (видимо, оппозиции. — БелаПАН.) не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они не стали бы атаковать мирную столицу. За два с половиной часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы. Весь этот день был соткан из провокаций. И последняя провокация — это блокирование на 69 участках в городе Минске и в отдельных городах нашей страны ни в чем не повинных людей, членов избирательных участковых комиссий».

«В основном там работали женщины, учителя, врачи, которые выполняли свой государственный долг. И мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо, и с этого все началось», — заявил Лукашенко.

Он прокомментировал резолюцию Европарламента о непризнании официальных итогов президентских выборов в Беларуси: «Сегодня подключили еще одну, как они считают, термоядерную бомбу. Взорвали в Брюсселе, в столицах. Европарламент, не то Евросовет подключился к этому и также не признал наши выборы. На этот счет хочу сказать следующее, чтоб не парились ни в России, ни в Беларуси. Мы провели выборы по Конституции и законам нашей страны. Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны».

 
Теги: Минск
 
 
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«Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было», — заявил Александр Лукашенко на женском форуме в свою поддержку, который прошел вечером 17 сентября на...
 
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