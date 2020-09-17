Лукашенко отгородит белорусов от Польши и Литвы глухой стеной?

«Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой». Заголовки такого рода волной прокатились по СМИ вечером 17 сентября. Поводом стало сумбурное высказывание правителя на женском форуме «За Беларусь» в Минске. На самом деле, похоже, никакой сенсации нет.

Чтобы разобраться, что к чему, стоит привести этот пассаж полностью и учесть контекст. Лукашенко в очередной раз говорил о происках внешних врагов — прежде всего соседних стран НАТО.

При этом прозвучало: «Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной».

Эта пластинка была поставлена сразу после выборов

Многие решили, что речь идет о некоем свежем решении главнокомандующего. Но обратите внимание на оборот «как я уже говорил».

После 9 августа, когда грянули мощные протесты белорусов, возмущенных фальсификацией итогов голосования и зверством силовиков, Лукашенко стал резко раскручивать тему западной угрозы. Мол, супостаты давно готовили сценарий цветной революции в Беларуси, а сейчас лязгают гусеницами у наших границ и вот-вот могут вторгнуться.

16 сентября на встрече с политическим активом Лукашенко описал семь этапов «сценария по уничтожению нашей страны», заявил , что США и их сателлиты аж десять лет «скрупулезно готовились к нынешнему времени “Ч”».

На женском форуме он поднял градус риторики : «Я не хочу, чтобы моя страна воевала». И обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины: «…Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!» В общем, пафос аж зашкаливал.

Эксперт: речь идет об усилении охраны границы с привлечением армии

Вот в такой атмосфере, в таком контексте и прозвучала тирада о закрытии границ. Конечно, на ходу анализировать импульсивные высказывания вождя — дело неблагодарное. Но рискну предположить, что никакой сенсации нет. Просто он выказался двусмысленно, неуклюже.

Не думаю, что речь идет о техническом закрытии границы: не пропускать граждан, транспорт и т.д.

Во-первых, этим занимаются пограничники и таможенники, а не армейские силы, о которых упомянул в этой тираде Лукашенко. Во-вторых, перекрыть транзит и импорт нужных грузов — это выстрелить себе в ногу. Та же таможня дает казне большую прибыль.

В общем, похоже, что речь идет о тех шагах военного характера, которые уже сделаны белорусской стороной для того, чтобы подкрепить нагнетание пропагандистского психоза .

Такого же мнения придерживается и руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. В комментарии для Naviny.by он заявил: «Лукашенко, вероятнее всего, неудачно высказался и преподнес уже произошедшие действия в качестве тех, которые происходят сейчас или произойдут в ближайшее время».

Эксперт предположил, что речь идет о комплексных учениях на гродненском тактическом направлении, которые прошли в последней декаде августа. Они, «как утверждает официальный Минск, были связаны с некими агрессивными устремлениями Польши, Литвы и НАТО в целом и являли собой реакцию на их действия», отметил собеседник.

По его словам, заявление о закрытии границы, видимо, «подразумевает усиление охраны границы с привлечением армейских подразделений».

Поротников сообщил, что один из батальонов 103-й воздушно-десантной бригады на августовских учениях в числе прочего отрабатывал совместно с пограничниками вопросы усиления охраны границы и ликвидации диверсионных групп.

Также аналитик напомнил, что 19 августа было заседание Совета безопасности, на котором Лукашенко распорядился усилить охрану государственной границы по всему периметру — как он выразился, «в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».

Зачем все эти демарши? «Основная цель — отвлечь общество от реальных причин протестов и политической нестабильности », то есть от фальсификации выборов и жестокости силовиков, считает Поротников.

Добавлю: кроме этого, Лукашенко важно показать себя защитником западных рубежей Союзного государства, то есть еще раз подчеркнуть свою нужность Москве. Не случайно он так педалировал тему натовской угрозы на встрече с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября.

Народ уже ничему не удивляется

Итак, скорее всего, глухой стеной от Литвы и Польши режим отгораживать белорусов не станет. Хотя всякие сюрпризы возможны. Было время, когда в отместку за европейские санкции власти сделали многих оппозиционеров невыездными за рубеж. Мол, раз мы не можем выехать, так и вы сидите дома.

А после выборов 9 августа, напротив, придумали ноу-хау с выталкиванием неугодных персон за границу. Так поступили с главной соперницей Лукашенко в минувшей избирательной кампании Светланой Тихановской, членом президиума созданного по ее инициативе Координационного совета Ольгой Ковальковой. Правда, Мария Колесникова, также входящая в президиум КС, сломала эту технологию, порвав паспорт на границе с Украиной.

А вот главу белорусских католиков митрополита Тадеуша Кондрусевича, осудившего насилие властей и вообще позволявшего себе крамольные речи, напротив, не пустили в страну из Польши, признав паспорт недействительным.

Такого рода фортелей можно ожидать и в дальнейшем. Но закрывать границу наглухо режим — при всей, мягко говоря, экстравагантности своего нынешнего поведения — наверняка не станет.

При этом заявление насчет границ, прозвучавшее на женском форуме, многие и в стране, и за рубежом приняли за чистую монету. Ведь за последние месяцы верхушка белорусского режима столько начудила, настолько потеряла тормоза и попутала берега, что народ уже ничему не удивляется и все допускает.