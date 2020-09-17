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Лукашенко отгородит белорусов от Польши и Литвы глухой стеной?
Источник материала: Навiны
«Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой». Заголовки такого рода волной прокатились по СМИ вечером 17 сентября. Поводом стало сумбурное высказывание правителя на женском форуме «За Беларусь» в Минске. На самом деле, похоже, никакой сенсации нет.
Чтобы разобраться, что к чему, стоит привести этот пассаж полностью и учесть контекст. Лукашенко в очередной раз говорил о происках внешних врагов — прежде всего соседних стран НАТО.
При этом прозвучало: «Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной».
Эта пластинка была поставлена сразу после выборов
Многие решили, что речь идет о некоем свежем решении главнокомандующего. Но обратите внимание на оборот «как я уже говорил».
После 9 августа, когда грянули
16 сентября на встрече с политическим активом Лукашенко описал семь этапов «сценария по уничтожению нашей страны»,
На женском форуме он
Эксперт: речь идет об усилении охраны границы с привлечением армии
Вот в такой атмосфере, в таком контексте и прозвучала тирада о закрытии границ. Конечно, на ходу анализировать импульсивные высказывания вождя — дело неблагодарное. Но рискну предположить, что никакой сенсации нет. Просто он выказался двусмысленно, неуклюже.
Не думаю, что речь идет о техническом закрытии границы: не пропускать граждан, транспорт и т.д.
Во-первых, этим занимаются пограничники и таможенники, а не армейские силы, о которых упомянул в этой тираде Лукашенко. Во-вторых, перекрыть транзит и импорт нужных грузов — это выстрелить себе в ногу. Та же таможня дает казне большую прибыль.
В общем, похоже, что речь идет о тех шагах военного характера, которые уже сделаны белорусской стороной для того, чтобы подкрепить нагнетание
Такого же мнения придерживается и руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. В комментарии для Naviny.by он заявил: «Лукашенко, вероятнее всего, неудачно высказался и преподнес уже произошедшие действия в качестве тех, которые происходят сейчас или произойдут в ближайшее время».
Эксперт предположил, что речь идет о комплексных учениях на гродненском тактическом направлении, которые прошли в последней декаде августа. Они, «как утверждает официальный Минск, были связаны с некими агрессивными устремлениями Польши, Литвы и НАТО в целом и являли собой реакцию на их действия», отметил собеседник.
По его словам, заявление о закрытии границы, видимо, «подразумевает усиление охраны границы с привлечением армейских подразделений».
Поротников сообщил, что один из батальонов 103-й воздушно-десантной бригады на августовских учениях в числе прочего отрабатывал совместно с пограничниками вопросы усиления охраны границы и ликвидации диверсионных групп.
Также аналитик напомнил, что 19 августа было заседание Совета безопасности, на котором Лукашенко распорядился усилить охрану государственной границы по всему периметру — как он выразился, «в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
Зачем все эти демарши? «Основная цель — отвлечь общество от реальных причин
Добавлю: кроме этого, Лукашенко важно показать себя защитником западных рубежей Союзного государства, то есть еще раз подчеркнуть свою нужность Москве. Не случайно он так педалировал тему натовской угрозы на
Народ уже ничему не удивляется
Итак, скорее всего, глухой стеной от Литвы и Польши режим отгораживать белорусов не станет. Хотя всякие сюрпризы возможны. Было время, когда в отместку за европейские санкции власти сделали многих оппозиционеров невыездными за рубеж. Мол, раз мы не можем выехать, так и вы сидите дома.
А после выборов 9 августа, напротив, придумали ноу-хау с выталкиванием неугодных персон за границу. Так поступили с
А вот главу белорусских католиков митрополита Тадеуша Кондрусевича, осудившего насилие властей и вообще позволявшего себе крамольные речи, напротив, не пустили в страну из Польши, признав паспорт недействительным.
Такого рода фортелей можно ожидать и в дальнейшем. Но закрывать границу наглухо режим — при всей, мягко говоря, экстравагантности своего нынешнего поведения — наверняка не станет.
При этом заявление насчет границ, прозвучавшее на женском форуме, многие и в стране, и за рубежом приняли за чистую монету. Ведь за последние месяцы верхушка белорусского режима столько начудила, настолько потеряла тормоза и попутала берега, что народ уже ничему не удивляется и все допускает.
И, наверное, массе людей еще сильнее захотелось, чтобы в стране была цивилизованная, предсказуемая власть вместо той, что живет в параллельном мире и
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На женском форуме вождь, похоже, устроил переполох неудачной фразой…
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