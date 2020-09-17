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КХЛ. «Локомотив» может не прилететь в Минск на матч с «Динамо»

18.09.2020 06:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» находится под большим вопросом.

Однако дело в данном случае не касается политики, как это виделось в случае с несостоявшимся поединком с финским «Йокеритом». Все дело в COVID-19.

Сегодня руководство «железнодорожников» приняло решение отказаться от проведения встречи с «Сочи». Как сообщили в пресс-службе КХЛ, накануне игры у ряда игроков ярославцев тест на COVID-19 дал показал положительный результат.

«Незадолго до начала игры с «Сочи» руководство клуба уведомило КХЛ о включении в контактную группу части команды. В связи с этим «Локомотив» отказался выходить на матч против «Сочи»», — сообщает пресс-служба КХЛ.

Ожидается, что «Локомотив» проведет 18 сентября дополнительное тестирование всей команды, по результатам которого будет принято решение отправляться ли на поединок в Минск (встреча с «Динамо» должна пройти 19 сентября).

 
Теги: Минск
 
 
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Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» находится под большим вопросом.
 
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