Аваков: Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти

Источник материала: АФН

Глава МВД Украины Аваков посоветовал Лукашенко попить водички и не манипулировать, обвиняя соседей.

"Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума — не значит, что все должны действовать также!", — написал Аваков в Facebook .

«Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств», - подчеркнул он.

«Так что - попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу». – заключил Аваков.