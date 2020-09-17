|
Аваков: Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти
Источник материала: АФН
Глава МВД Украины Аваков посоветовал Лукашенко попить водички и не манипулировать, обвиняя соседей.
"Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума — не значит, что все должны действовать также!", — написал Аваков в
«Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств», - подчеркнул он.
«Так что - попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу». – заключил Аваков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МВД Украины Аваков посоветовал Лукашенко попить водички и не манипулировать, обвиняя соседей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)