Лукашенко: По венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гуайдиху

Источник материала: АФН

Лукашенко представил очередной микс событий, объяснив свое появление с автоматом планами оппозиции взять штурмом Дворец Независимости.

«Тогда на затухании протестного движения надо его было как-то возродить. Нас начали провоцировать. Все рассчитывали, что мы ответим, и ответим жестоко. Все ринулись ко Дворцу независимости – надо было его взять штурмом. Не получилось. Провалился и этот этап. Мы терпели.

Тогда был подключен следующий этап: жестокое, внешнее, политическое, экономическое и финансово-дипломатическое давление – соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гуайдиху, не то Гуйадо, и объявили ее президентом (смешки в зале).

И вы посмотрите, как эстафету передали от Литвы в Польшу, от Польши в Украину. И здесь не получилось. Сегодня подключили еще одну, как они считают термоядерную бомбу, взорвали в Брюсселе, в столицах. Европарламент, не то Евросовет, подключился и также не признал наши выборы. На этот счет хочу сказать следующее: чтоб не парились ни в России, ни в Беларуси.

Мы провели выборы по Конституции и законам нашей страны. Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны (Бурные овации, переходящие почти в оргии)».