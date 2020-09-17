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Агония на «Минск-Арене»: Лукашенко говорит о закрытой границе с ЕС и Украиной

18.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Добрая сотня автобусов свезла сегодня со всей страны женщин на стадион «Минск-Арена» в Минске, что последний диктатор Европы мог со сцены попугать мир очередной войной.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей (Аплодисменты). Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства (Бурные аплодисменты). И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны "Славянское братство - 2020". А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа. И второй этап будет посвящен вам - нашим женщинам».

"Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!" – истерил Лукашенко под аплодисменты свезенных женщин.

«Поверьте, ситуация очень непростая. И я ее не хочу усложнять. Мы мужики, и мы решим эту проблему».

«Вы вернетесь домой. Скажите дома, в каждой деревеньке, в городе, большом и малом, скажите людям о том, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и, может быть, всей Европы, не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны. Я только что сказал: в их арсенале осталось совсем немного приемов. И мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени. Даже если останемся в одиночку", - говорил со сцены Лукашенко, уцепившийся синими пальцами за президентское кресло, готовый ради власти утопить в крови не только страну, но и весь регион.

 
Теги: Минск
 
 
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Добрая сотня автобусов свезла сегодня со всей страны женщин на стадион «Минск-Арена» в Минске, что последний диктатор Европы мог со сцены попугать мир очередной...
 
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