В Украине посоветовали Лукашенко «попить водички» и успокоиться









сообщает РИА Новости. Об этомРИА Новости.





«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», - заявил Аваков, подчеркнув, что Украина не вмешивается во внутренние дела других государств.





Министр добавил, что в Украине желают только мира и процветания Беларуси.