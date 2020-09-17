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В Украине посоветовали Лукашенко «попить водички» и успокоиться
Источник материала: Партизан
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал главе Беларуси Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться» после того, как он заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить
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«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», - заявил Аваков, подчеркнув, что Украина не вмешивается во внутренние дела других государств.
Министр добавил, что в Украине желают только мира и процветания Беларуси.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал главе Беларуси Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться» после того, как он заявил о закрытии...
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