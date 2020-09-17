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В Украине посоветовали Лукашенко «попить водички» и успокоиться

18.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал главе Беларуси Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться» после того, как он заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить



Об этом сообщает РИА Новости.

«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», - заявил Аваков, подчеркнув, что Украина не вмешивается во внутренние дела других государств.

Министр добавил, что в Украине желают только мира и процветания Беларуси.
 
 
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал главе Беларуси Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться» после того, как он заявил о закрытии...
 
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