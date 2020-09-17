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Лукашенко заявил, что вынужден "закрыть границу" с Литвой и Польшей. И теперь никто не знает, что это значит
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко на женском форуме "За Беларусь" в Минске заявил, что страна "вынуждена закрыть государственную границу с запада".
Мероприятие прошло в четверг вечером в "Минск-Арене" и собрало более 10 тысяч человек со всех уголков страны.
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко на женском форуме.
И теперь никто не знает, что означают эти слова. Запрет на въезд? Запрет на выезд? Образное выражение об усилении охраны границы?
На данный момент пункты пропуска работают в обычном режиме.
"Транспорт через границу следует без каких-либо задержек в обычном порядке", - заявила глава МВД балтийской республики Рита Тамашюнене в эфире радио LRT.
Литовские пограничники не получали никаких уведомлений от белорусских коллег. Аналогичная ситуация на границе с Польшей.
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Лукашенко заявил, что вынужден "закрыть границу" с Литвой и Польшей. И теперь никто не знает, что это значит
Александр Лукашенко на женском форуме "За Беларусь" в Минске заявил, что страна "вынуждена закрыть государственную границу с запада".
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