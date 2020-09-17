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Лукашенко заявил, что вынужден "закрыть границу" с Литвой и Польшей. И теперь никто не знает, что это значит

18.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко на женском форуме "За Беларусь" в Минске заявил, что страна "вынуждена закрыть государственную границу с запада".





Мероприятие прошло в четверг вечером в "Минск-Арене" и собрало более 10 тысяч человек со всех уголков страны.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко на женском форуме.

И теперь никто не знает, что означают эти слова. Запрет на въезд? Запрет на выезд? Образное выражение об усилении охраны границы?

На данный момент пункты пропуска работают в обычном режиме.  

"Транспорт через границу следует без каких-либо задержек в обычном порядке", - заявила глава МВД балтийской республики Рита Тамашюнене в эфире радио LRT.

Литовские пограничники не получали никаких уведомлений от белорусских коллег. Аналогичная ситуация на границе с Польшей.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко на женском форуме "За Беларусь" в Минске заявил, что страна "вынуждена закрыть государственную границу с запада".
 
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