















Мероприятие прошло в четверг вечером в "Минск-Арене" и собрало более 10 тысяч человек со всех уголков страны.





"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко на женском форуме.





И теперь никто не знает, что означают эти слова. Запрет на въезд? Запрет на выезд? Образное выражение об усилении охраны границы?





На данный момент пункты пропуска работают в обычном режиме.





"Транспорт через границу следует без каких-либо задержек в обычном порядке", - заявила глава МВД балтийской республики Рита Тамашюнене в эфире радио LRT.

Литовские пограничники не получали никаких уведомлений от белорусских коллег. Аналогичная ситуация на границе с Польшей.



