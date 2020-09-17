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Тихановская может выступить 21 сентября на встрече руководителей МИД стран ЕС
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская может выступить 21 сентября на встрече руководителей МИД стран Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.
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Светлана Тихановская может выступить 21 сентября на встрече руководителей МИД стран Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.
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