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Дракохруст: "Издевательство через имитацию"? Вместо военной базы - беспрерывные учения
Источник материала: Партизан
Российские войска постоянно будут присутствовать, прибывая на беспрерывные учения и отбывая. А на смену будет прибывать следующий контингент.
Заявление Путина о том, что теперь белорусско-российские учения будут проходить чуть ли ни ежемесячно - хорошая иллюстрация российской стратегии "издевательство через имитацию", описанную в недавней книге Крастева и Холмса,
В НАТО постоянно происходят учения на восточном фланге? Ок, в России на западном фланге, в Беларуси, они будут еще чаще. НАТО после 2014 года решило разместить в Балтии батальоны, состав которых постоянно меняется? Россия также не будет стремиться разместить в Беларуси постоянную военную базу.
Просто российские войска там постоянно будут присутствовать, прибывая на фактически беспрерывные учения и отбывая из них. А им на смену будет прибывать следующий контингент.
Перевод с бел. —
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Российские войска постоянно будут присутствовать, прибывая на беспрерывные учения и отбывая. А на смену будет прибывать следующий контингент.
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