«Лукашенко будет торговаться, даже находясь в углу». Что пишут эксперты про Беларусь и Россию?

Источник материала: Ежедневник

«Ежедневник» посмотрел, как оценивают эксперты развитие отношений Москвы и Минска в свете происходящих в Беларуси протестов.

Если мы посмотрим на события последних дней, то заметим, как Беларусь постепенно оказывается во все большей международной изоляции.

Одной из первых европейских стран не признала официальных итогов президентских выборов в Беларуси Литва. Вместе с Латвией и Эстонией она объявила о введении персональных санкций в отношении Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников.

ЕС также считает Лукашенко незаконным президентом нашей страны. О чем была принята вчерашняя резолюция. В свою очередь нелигитимными выборы президента Беларуси официально признала также Верховная Рада Украины.

Получается, из всех стран-соседей только Россия заняла сторону Лукашенко.

По какому сценарию могут дальше развиваться отношения между Беларусью и Россией, учитывая, что они в последние годы были далеки от идеала, рассуждали эксперты.

М. Дарьянович ( Advance , Хорватия): «А что если Россию на самом деле устраивает «небольшая заварушка» в Минске?

Как пишет хорватский автор, нынешняя ситуация – на руку Путину, который не отказывается от плана интеграции, делая ее условием не только для поставок дешевых энергоносителей, но и для потенциального сохранения Лукашенко у власти.

Почему? Потому что Путин «пляшет» вокруг Лукашенко уже два десятилетия, а тот каждый раз дает понять, что не готов принять российские интересы как свои собственные.

«Британский аналитик и эксперт по России Кир Джилс в интервью CNN заявил: «Сегодня приоритеты России остаются теми же, что и в начале этого кризиса: она не может отдать Беларусь Западу или допустить нестабильную или непредсказуемую ситуацию в этой соседней стране. Россия не может позволить, чтобы народ сменил власть», – пишет Дарьянович в газете Advance (перевод ИноСМИ).

Автор газеты согласен с Джилсом в целом, но считает, что тот не учитывает, что Москву, вероятно, устраивает «некоторая нестабильность» в Беларуси, ведь только так можно склонить «старого Лукашенко» к подписанию всего чего угодно.

«Действительно ли ситуация в Беларуси сейчас настолько сложная, чтобы Лукашенко у Путина согласился «на все»? Вероятно, пока нет, но она вот-вот такой станет. По иронии это может означать, что Москва даже хотела бы большей «заварушки» в Минске, чтобы Лукашенко не просил, а буквально умолял», – написал аналитик.

Артем Шрайбман: «Лукашенко будет торговаться, даже находясь в сегодняшнем углу»

Как пишет белорусский аналитик Артем Шрайбман на сайте Московского центра Карнеги, для Москвы идеальным сценарием, на который она и будет работать, стала бы бескровная стабилизация ситуации руками Лукашенко, а затем плавный и согласованный с Кремлем транзит власти в сторону более горизонтальной модели.

Политический обозреватель считает, что так Москва сможет не замыкаться на одном Лукашенко или его преемнике, запустить понятные схемы влияния на белорусскую политику – через лояльные партии, отдельных силовиков, чиновников и политиков, контроль секторов белорусской экономики и финансовых потоков без права вето у всевластного президента.

«Но дьявол в деталях. Никто не знает, что думает Лукашенко об этом плане, пишет Шрайбман. – Хочет ли он вообще уходить по-быстрому, или разговоры о новой конституции и досрочных выборах – попытка выиграть время и расколоть оппонентов? Как будут меняться его планы, если протесты выдохнутся? Готов ли он советоваться в деликатном вопросе транзита власти с Москвой, которой он по-прежнему не доверяет?»

Судя по всему, стороны будут выяснять эти отношения, как обычно, в экономике, предположил аналитик.

И Лукашенко будет торговаться, даже находясь в сегодняшнем углу, уверен он.

«Вместо обещаний уступок он будет доказывать Кремлю, что спасает страну от антироссийского бунта и танков НАТО под Смоленском. А эти услуги достойны оплаты сами по себе. В ответ он продолжит слышать обидно звучащие намеки про то, что пора постепенно уходить», – подытожил Артем Шрайбман.

Екатерина Шульман: «Осталась мелочь – уговорить невесту»

Российский политолог Екатерина Шульман считает, что в Сочи не было сказано ничего нового.

«Все могли убедиться еще раз, что Москва будет навязывать Минску поэтапный сценарий ухода действующего президента от власти через конституционную реформу», – поделилась своим мнением со слушателями Радио Эхо Москвы политолог.

Однако, проблема в том, сказала она, что если конституционную реформу будет проводить сам Лукашенко, то она не будет воспринята с доверием белорусским обществом.

«Если они не поверили результатам парламентских выборов, то каким образом они поверят результатам будущего конституционного референдума? И что будет написано в этой новой Конституции, на что может согласиться нынешний белорусский лидер», – отметила она.

«Это все очень хорошие планы – весь этот трехступенчатый уход, новая Конституция, парламентские выборы, потом новые президентские выборы уже без Александра Лукашенко – все это очень мило, но, понимаете, осталась только небольшая мелочь, как в известном анекдоте – уговорить невесту, – подчеркнула Екатерина Шульман. – Потому что белорусские граждане, по-моему, совершенно не готовы на такого рода сценарий. Или, точнее, они видели бы их в обратном порядке: сначала новые президентские выборы, потом новая Конституция или потом новые парламентские выборы, а потом новая Конституция, что было бы, конечно, гораздо логичнее».