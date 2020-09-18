Форум в Беларуси за мир и стабильность собрал более 6 тысяч женщин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Высказать свою гражданскую позицию на форуме в Минске собрались представительницы разных профессий. Приехали из всех уголков страны, передает «МИР 24».

У входа на площадку «Минск-Арены» молодежь организовала островки мира и раздавала ленточки и сувениры в цветах национального флага. В таком многочисленном составе прекрасных дам собрал Белорусский союз женщин. Причем впервые. У всех одна позиция – поддержка президента и его политики.



«Кто-то за границей решает нашу судьбу. Женщины сказали, мы должны высказать свое мнение, свое слово. В поддержку мира и стабильности, благополучия, поэтому женщины все здесь», – пояснила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

«Женщины – это большая сила. И в сегодняшней ситуации очень важно выступить единым движением, чтобы сказать: давайте жить дружно, жить в мире, растить детей. Давайте сохраним все то, что сделали наши родители, все мы для будущего», – сказала жительница Новополоцка Елена Выхованец. Всего форум собрал более 6 тысяч человек.