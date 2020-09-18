В 1939 году Западная Беларусь воссоединилась с БССР: как это было

Источник материала: Mir24.TV Belarus

81 год назад Западная Беларусь воссоединилась с БССР. Этот день не включен в календарь государственных праздников страны, но дата является знаковой, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Кто-то в одежде военных лет, кто-то с картой Беларуси. Этот пикет у посольства Польши в Минске приурочили к историческому дню. 17 сентября 1939 года Западная Беларусь вышла из состава Польши и воссоединилась с БССР. Белорусы помнят то воссоединение и против вмешательства в дела страны.

«Решили прийти сюда и показать, что мы неделимы, мы целостны, и мы никому свою страну не отдадим»; «Мы та молодежь, которая, действительно, переживает за все политические проблемы в нашей стране. Мы пришли показать сотрудникам Польского посольства, а также другим странам, что у нас есть свой народ, своя власть. У нас свое суверенное государство, и все проблемы внутренние мы будем решать самостоятельно», – высказались участники пикета.

В 1921 году после польско-советской войны и подписания Рижского мирного договора граница прошла в 30 километрах от Минска. Почти 100 тысяч квадратных километров и больше трех миллионов человек стали окраиной Польши на 18 лет. Экономика не развивалась, проходила полонизация. «Надо вспомнить, что все это время на территории Западной Беларуси действовало белорусское национальное освободительное движение: от левого коммунистического до некоммунистического. И главной задачей всей белорусской организации считали именно воссоединение страны», – рассказал доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

17 сентября 1939 года части Красной армии перешли советско-польскую границу и вступили на территорию Западной Беларуси и Украины. Историки назвали это событие Освободительным или Польским походом 39-го года. «Та Республика Беларусь, которую мы сегодня видим и где имеем счастье жить, это именно то, что было сформировано благодаря вот этим событиям. И неизвестно еще, что было бы с нами и были бы мы вообще, если бы не имели место те или иные исторические факты», –отметил магистр исторических наук Павел Алексо.

14 ноября 1939 года Верховный совет БССР постановил принять Западную Беларусь в состав советской республики. Таким образом территория и ее население увеличилось почти вдвое. Площадь современной Беларуси – больше 200 тысяч квадратных километров, а проживает в стране 9,5 миллиона человек.