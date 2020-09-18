Мнение: Путин и Лукашенко обсуждали 4 часа не введение российского рубля и не кредит

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Фото: TUT.by

Что произошло?



14 августа Александр Лукашенко улетел в Россию. Не в Москву, как планировалось изначально, а в Сочи, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Формат их был весьма необычен – пара высоких чиновников общалась тет-а-тет, даже без премьер-министров.

Не пригласили хозяева на курорт и традиционную информационную свиту – десятки журналистов остались в столице. Не было и пресс-конференции по итогам весьма длительного (более 4 часов) общения Путина и Лукашенко. Тем не менее, Владимир Путин в итоге заявил, что Беларуси будет выделен кредит в $1,5 млрд, как оказалось – «с сюрпризом» .

Может ли российский рубль в качестве единой валюты спасти нашу экономику, и о чем могли беседовать, заперевшись, двое старых знакомых – об этом Myfin.by рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия», профессор Леонид Заико.