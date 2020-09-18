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Лукашенко начал публично оскорблять Тихановскую

18.09.2020 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе протестов демонстранты пытались штурмовать Дворец независимости. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на форуме в свою поддержку, который прошел вечером 17 сентября на «Минск-Арене».Лукашенко начал публично оскорблять Тихановскую

В его интерпретации протесты уже затухали, и нужно было их «как-то возродить». «Нас начали провоцировать. Все рассчитывали, что мы ответим и ответим жестоко. Все ринулись ко Дворцу независимости. Надо было его взять штурмом — не получилось. Провалился и этот этап — мы терпели», — сказал Лукашенко.

Тогда «был подключен следующий этап: жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гуайдиху, не то Гуайдо и объявили ее президентом». (Сравнение Светланы Тихановской с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, которого признали президентом более 50 стран.)

«И вы посмотрите, как эстафету, передали от Литвы в Польшу, от Польши — в Украину. И здесь не получилось», — сказал он.

Видимо, желая опровергнуть многочисленные обвинения в том, что задержанных в ходе протестов избивал ОМОН, Лукашенко заявил, что омоновцы «никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина, там несут службу военнослужащие внутренних войск».

«Но все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг. И вы посмотрите, под этими «бел-чырвона-белымі сцягамі» термины-то какие, слова. Это они придумали. Блицкриг не удался. Он был обречен за много лет до этого блицкрига. Он не мог произойти в нашей стране, и он не произойдет никогда», — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе протестов демонстранты пытались штурмовать Дворец независимости.
 
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