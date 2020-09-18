29 стран резко осудили Беларусь за блокировку интернета

29 стран, среди которых члены «Большой семерки», резко осудили действия властей Беларуси, которые продолжают пытаться отключить интернет и блокировать неугодный контент.

«Прекращение работы, блокировка или фильтрация интернет-сервисов необоснованно ограничивают право на мирные собрания и свободу выражения мнения… В сочетании с ограничительными мерами и запугиванием, применяемыми в отношении кандидатов от оппозиции, а также массовыми арестами и задержаниями членов белорусского гражданского общества и журналистов, действия по ограничению доступа к интернету, включая социальные сети и другие цифровые коммуникационные платформы, еще больше разрушают гражданское пространство», — говорится в заявлении, авторы которого пообещали поддерживать народ Беларуси, чей голос слышен, несмотря на репрессии.

Обращение подписали представители властей Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, США, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.