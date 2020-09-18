Северо-восток Беларуси ожидает фронтальный раздел

На погоду в последний рабочий день недели окажет влияние область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе (в северо-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела).

По прогнозу синоптиков, будет преобладать облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны кратковременные дожди.

Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +16..+18°C;

Витебск +9..+11°C (вероятность 70-80%);

Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);

Гродно +15..+17°C;

Могилев +9..+11°C (вероятность 70-80%);

Минск +11..+13°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.