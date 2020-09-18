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Северо-восток Беларуси ожидает фронтальный раздел

18.09.2020 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На погоду в последний рабочий день недели окажет влияние область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе (в северо-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела).

По прогнозу синоптиков, будет преобладать облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны кратковременные дожди.

Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +9..+11°C (вероятность 70-80%);
  • Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +15..+17°C;
  • Могилев +9..+11°C (вероятность 70-80%);
  • Минск +11..+13°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На погоду в последний рабочий день недели окажет влияние область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе (в северо-восточных...
 
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