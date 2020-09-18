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Северо-восток Беларуси ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
На погоду в последний рабочий день недели окажет влияние область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе (в северо-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозу синоптиков, будет преобладать облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны кратковременные дожди.
Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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На погоду в последний рабочий день недели окажет влияние область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе (в северо-восточных...
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