За месяц в Беларуси были задержаны 174 журналиста, из них 52 подверглись насилию

По данным Белорусской ассоциации журналистов, только за месяц в республике было задержано 174 журналиста.

Как рассказали в БАЖ, в отношении 52 было применено насилие. 11 были отправлены под арест.

Всего с начала года пострадали 400 журналистов, многие из них лишились техники или получили внушительные штрафы, заявили «Новой газете» в БАЖ.