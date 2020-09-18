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За месяц в Беларуси были задержаны 174 журналиста, из них 52 подверглись насилию
Источник материала: Навiны
По данным Белорусской ассоциации журналистов, только за месяц в республике было задержано 174 журналиста.
Как рассказали в БАЖ, в отношении 52 было применено насилие. 11 были отправлены под арест.
Всего с начала года пострадали 400 журналистов, многие из них лишились техники или получили внушительные штрафы, заявили «Новой газете» в БАЖ.
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По данным Белорусской ассоциации журналистов, только за месяц в республике было задержано 174 журналиста. Как рассказали в БАЖ, в отношении 52 было применено...
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