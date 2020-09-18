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Тихановская прокомментировала давление на Николая Козеко и всех спортсменов Беларуси

18.09.2020 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская высказалась по поводу давления на главного тренера национальной сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко и других представителей спортивной отрасли.

Тихановская прокомментировала давление на Николая Козеко и всех спортсменов Беларуси

Отметив, что специалист работает с командой с 1993 года, Тихановская обратила внимание на то, что Козеко «в профессии дольше, чем Лукашенко у власти». За это время белорусские «летающие лыжники» завоевали на Зимних олимпиадах семь медалей (4 золотых, 1 серебряную, 2 бронзовые).

«Сегодня у него отобрали именную президентскую стипендию и потребовали вернуть (!) деньги за целый год (!!!). Это прямое давление на спортсменов и лично на Николая Ивановича за то, что он сказал о недопустимости насилия по отношению к мирным гражданам», — считает Тихановская.

Она обратила внимание на то, что «людей увольняют, лишают званий и средств к существованию, которые они заработали честным и тяжелым трудом, — в отличие от так называемой «власти». Сейчас многих спортсменов обязывают выплачивать деньги за обучение. Я лично даю гарантию, что проведу экономическую амнистию всем спортсменам, которых шантажируют таким низким способом. Нервная агония режима заставляет его принимать подобные решения. Но нашу солидарность уже не сломить!»

 
 
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Светлана Тихановская высказалась по поводу давления на главного тренера национальной сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко и других представителей...
 
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