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Что за люди ходят на провластные митинги с флагом - «георгиевской лентой»? Рассказываем про НОД
Источник материала: Tut.by
Возможно, вы замечали на провластных акциях в Минске или других городах полосатые оранжево-черные флаги, напоминающие георгиевскую ленточку. Как правило, с ним ходят представители «Национально-освободительного движения». Рассказываем, что это за движение, за что выступает и почему использует такой флаг.
Что такое НОД?
НОД, или «Национально-освободительное движение» — не политическая партия в полном смысле слова. Оно действует как «общественная организация без статуса юридического лица».
Основал НОД депутат от «Единой России» Евгений Федоров в 2012 году. Тогда Владимир Путин был переизбран на свой третий срок, и провластные политические организации типа «Наших» постепенно начали заменяться движениями с более размытой идеологией, политическими целями и компетенциями. Одним из таких и стало НОД.
«Национально-освободительное движение» — не самое обычное. С одной стороны, его участники полностью поддерживают Владимира Путина как персоналию, считая его буквально «спасителем России». С другой — сам по себе строй Российской Федерации «нодовцам» совершенно не нравится, так как они ни много ни мало считают РФ колонией США.
Объясняется это примерно так: в 1991 году, когда распался СССР (кстати, участники движения, по-видимому, не считают развал Союза легитимным), американцы каким-то образом навязали России колониальную Конституцию, работающую в интересах Вашингтона, а не Москвы. В 1990-е Россия жила в качестве несамостоятельной державы, с точки зрения НОД, однако потом появился Путин и сумел единолично «перевернуть игру», вернув стране хотя бы часть суверенитета. Соответственно, чем больше полномочий у Путина, тем более суверенна Россия — приблизительно так считают и пропагандируют участники движения.
В качестве особо важного подтверждения статуса колонии «нодовцы» видят закрепленный в основном документе России приоритет общепризнанных норм международного права над законами РФ (статья 15), отсутствие официальной национальной идеологии (статья 13), наличие свободы слова и отсутствие цензуры (статья 29). Все эти статьи члены НОД предлагают отменить для достижения национального суверенитета.
Деятельность НОД выражается в митингах, пикетах, распространении агитационной литературы и периодики, а также противостоянии «цветным интервенциям» и «разведке противников суверенитета». Помимо России, они действуют и в других странах, включая Беларусь.
Характерно, что, считаясь провластным в общем движением, НОД вовсе не пытается консолидироваться с другими институтами и организациями, также считающимися провластными. Так, известен конфликт участников «Национально-освободительного движения» с известным российским журналистом Дмитрием Киселевым — «нодовцам» показалось, что в его передаче Дональд Трамп упоминается чаще Владимира Путина, и они устроили пикет, на котором нарекли Киселева «трампоманом». Тот в долгу не остался и в очередном сюжете
Почему у них такой флаг?
Флаг с чередующимися оранжевыми и черными полосами, с которым ходят некоторые члены НОД, по факту знаменем движения не является — то есть никак не прописан как официальный символ НОД. В этом легко убедиться, зайдя на сайт организации в раздел «Символика» —
Вероятнее всего, по сути флаг представляет собой огромную георгиевскую ленточку — акция по раздаче таких в память о победе в Великой Отечественной войне была запущена РИА «Новости» и РООСПМ «Студенческая община» в 2005 году и стала очень популярной в нескольких странах.
По внешнему виду георгиевская ленточка соответствует ленте с орденской колодки к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Одно время любители истории спорили между собой, имеет ли права ленточка называться «георгиевской» или «гвардейской».
В 2014 году сочетание оранжевого и черного цветов на ленте приобрело явственный политический окрас после начала событий в Крыму и на Донбассе: пророссийские силы сделали георгиевскую ленточку своим символом. К этому же времени относится резкое изменение отношения к ленте в Беларуси: с 2015 года ее
При этом оранжево-черную ленту ничуть не запрещают производить у нас. В частности, ее сотнями тысяч метров выпускает могилевское ООО «Лента». В 2017 году активист из Могилева, глава Ленинской организации БСДП «Грамада» Дмитрий Люнтов
НОД появился в Беларуси недавно?
Нет. Как рассказал 42.TUT.BY координатор «Национально-освободительного движения по Белоруссии» Владимир Рыженков, это движение действует в Беларуси где-то с 2012—2013 года. Так, на их YouTube-канале первые ролики датированы еще 2014 годом.
— Да, ролики [выходят] уже лет пять, можно посмотреть, — говорит Владимир. — И мы всегда там говорим: «За отечество, за восстановление незаконно разрушенных в 91-м году границ. И сейчас нам надо это восстановить, расследовать события 1991 года, судить Горбачева и восстановить наше отечество».
Кроме того, НОД не впервые заявляет о себе. В частности, 4 февраля 2017 года шесть активистов движения
И тот же Владимир Рыженков уже несколько лет пытается запретить бело-красно-белый флаг. В частности, он
Почему НОД ходит на провластные акции? Они за Лукашенко?
Это довольно сложный вопрос. Действительно, первый флаг НОДа
Уже упомянутый Владимир Рыженков говорил в одном из
«Я бы сформулировал следующим образом — люди против войны. Эти люди против Майдана, против кровавого переворота, против гражданской войны, которую принесет Майдан», — сказал он.
В разговоре с 42.TUT.BY Рыженков пояснил, что движение, скорее, поддерживает не Лукашенко, а «единое отечество в границах 45-го года».
— НОД — это общественный процесс, это не организация. То есть все люди, которые за отечество в границах 45 года, незаконно разрушенное, все эти люди являются «нодовцами», так же, как и Батька сейчас сказал — что [он] за отечество от Бреста до Владивостока, он тоже «нодовец», — сказал собеседник.
В другом
Некоторые считают, что под флагами НОДа ходят не белорусы. Возможно, потому, что 10 сентября известный блогер Рустем Адагамов
Хотя один россиянин на провластном митинге все же был замечен. Не так давно на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет про акцию в поддержку Александра Лукашенко, которая состоялась 8 сентября на столичной площади Победы, и одним из героев репортажа стал мужчина с бородкой.
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Но все же среди участников достаточно белорусов. Конечно, мы не можем опознать всех, кто когда-либо участвовал в провластных акциях. Но в толпе в Минске мы заметили знакомые лица, в частности, уже упомянутого Владимира Рыженкова, который называет себя предпринимателем и «русским белорусской национальности».
Также рядом с ним довольно часто можно увидеть минчанина Виктора Шатило, члена Коммунистической партии Беларуси.
Виктор периодически участвует в автопробегах, например, в тех, что были 9 мая и 23 августа этого года, на видео одет в советскую военную форму и носит советский флаг. Активно выступает против бело-красно-белого флага. Так, в одном из
Также на митингах можно заметить другого минчанина — Александра Леонова. На фото ниже он слева, в майке с Лукашенко.
И на личной странице Александра можно
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Что такое «Национально-освободительное движение» и как давно оно в Беларуси.
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