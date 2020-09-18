Что за люди ходят на провластные митинги с флагом - «георгиевской лентой»? Рассказываем про НОД

Источник материала: Tut.by

Возможно, вы замечали на провластных акциях в Минске или других городах полосатые оранжево-черные флаги, напоминающие георгиевскую ленточку. Как правило, с ним ходят представители «Национально-освободительного движения». Рассказываем, что это за движение, за что выступает и почему использует такой флаг.



Митинг в Гомеле 19 августа. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Что такое НОД?

НОД, или «Национально-освободительное движение» — не политическая партия в полном смысле слова. Оно действует как «общественная организация без статуса юридического лица».

Основал НОД депутат от «Единой России» Евгений Федоров в 2012 году. Тогда Владимир Путин был переизбран на свой третий срок, и провластные политические организации типа «Наших» постепенно начали заменяться движениями с более размытой идеологией, политическими целями и компетенциями. Одним из таких и стало НОД.

«Национально-освободительное движение» — не самое обычное. С одной стороны, его участники полностью поддерживают Владимира Путина как персоналию, считая его буквально «спасителем России». С другой — сам по себе строй Российской Федерации «нодовцам» совершенно не нравится, так как они ни много ни мало считают РФ колонией США.

Объясняется это примерно так: в 1991 году, когда распался СССР (кстати, участники движения, по-видимому, не считают развал Союза легитимным), американцы каким-то образом навязали России колониальную Конституцию, работающую в интересах Вашингтона, а не Москвы. В 1990-е Россия жила в качестве несамостоятельной державы, с точки зрения НОД, однако потом появился Путин и сумел единолично «перевернуть игру», вернув стране хотя бы часть суверенитета. Соответственно, чем больше полномочий у Путина, тем более суверенна Россия — приблизительно так считают и пропагандируют участники движения.

В качестве особо важного подтверждения статуса колонии «нодовцы» видят закрепленный в основном документе России приоритет общепризнанных норм международного права над законами РФ (статья 15), отсутствие официальной национальной идеологии (статья 13), наличие свободы слова и отсутствие цензуры (статья 29). Все эти статьи члены НОД предлагают отменить для достижения национального суверенитета.

Деятельность НОД выражается в митингах, пикетах, распространении агитационной литературы и периодики, а также противостоянии «цветным интервенциям» и «разведке противников суверенитета». Помимо России, они действуют и в других странах, включая Беларусь.

Характерно, что, считаясь провластным в общем движением, НОД вовсе не пытается консолидироваться с другими институтами и организациями, также считающимися провластными. Так, известен конфликт участников «Национально-освободительного движения» с известным российским журналистом Дмитрием Киселевым — «нодовцам» показалось, что в его передаче Дональд Трамп упоминается чаще Владимира Путина, и они устроили пикет, на котором нарекли Киселева «трампоманом». Тот в долгу не остался и в очередном сюжете прошелся по НОД , постоянно называя их «малахольными».

Почему у них такой флаг?



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Флаг с чередующимися оранжевыми и черными полосами, с которым ходят некоторые члены НОД, по факту знаменем движения не является — то есть никак не прописан как официальный символ НОД. В этом легко убедиться, зайдя на сайт организации в раздел «Символика» — он пуст .

Вероятнее всего, по сути флаг представляет собой огромную георгиевскую ленточку — акция по раздаче таких в память о победе в Великой Отечественной войне была запущена РИА «Новости» и РООСПМ «Студенческая община» в 2005 году и стала очень популярной в нескольких странах.

По внешнему виду георгиевская ленточка соответствует ленте с орденской колодки к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Одно время любители истории спорили между собой, имеет ли права ленточка называться «георгиевской» или «гвардейской».

В 2014 году сочетание оранжевого и черного цветов на ленте приобрело явственный политический окрас после начала событий в Крыму и на Донбассе: пророссийские силы сделали георгиевскую ленточку своим символом. К этому же времени относится резкое изменение отношения к ленте в Беларуси: с 2015 года ее активно заменяют на красно-зеленую бутоньерку в цветах государственного флага (в России не раз с негодованием писали о негласном запрете георгиевской ленточки в РБ).

При этом оранжево-черную ленту ничуть не запрещают производить у нас. В частности, ее сотнями тысяч метров выпускает могилевское ООО «Лента». В 2017 году активист из Могилева, глава Ленинской организации БСДП «Грамада» Дмитрий Люнтов обратился к управлению предприятия, попросив «воздержаться от выпуска провокационной и неоднозначно воспринимаемой в Беларуси «георгиевской ленты». Директор «Ленты» Сергей Петров в просьбе отказал и уточнил, что ленточки, как и прочий ассортимент, выпускают по заявкам покупателей.

НОД появился в Беларуси недавно?

Нет. Как рассказал 42.TUT.BY координатор «Национально-освободительного движения по Белоруссии» Владимир Рыженков, это движение действует в Беларуси где-то с 2012—2013 года. Так, на их YouTube-канале первые ролики датированы еще 2014 годом.

— Да, ролики [выходят] уже лет пять, можно посмотреть, — говорит Владимир. — И мы всегда там говорим: «За отечество, за восстановление незаконно разрушенных в 91-м году границ. И сейчас нам надо это восстановить, расследовать события 1991 года, судить Горбачева и восстановить наше отечество».

Кроме того, НОД не впервые заявляет о себе. В частности, 4 февраля 2017 года шесть активистов движения провели пикет на площади Независимости в Минске. Они высказались в поддержку России и заявили, что «белорусы и россияне — один народ».

И тот же Владимир Рыженков уже несколько лет пытается запретить бело-красно-белый флаг. В частности, он направлял соответствующие петиции на имя президента и активно высказывался против темы БНР.

Почему НОД ходит на провластные акции? Они за Лукашенко?

Это довольно сложный вопрос. Действительно, первый флаг НОДа появился еще на митинге в поддержку Александра Лукашенко 16 августа. Также полосатые флаги заметили на митинге в Гомеле 19 августа, на шествии 8 сентября и митинге 10 сентября в Минске.

Уже упомянутый Владимир Рыженков говорил в одном из видео , что 8 сентября в Минске был «проведен массовый митинг формально за Александра Григорьевича Лукашенко, но я бы не сказал, что прямо за Лукашенко».

«Я бы сформулировал следующим образом — люди против войны. Эти люди против Майдана, против кровавого переворота, против гражданской войны, которую принесет Майдан», — сказал он.

В разговоре с 42.TUT.BY Рыженков пояснил, что движение, скорее, поддерживает не Лукашенко, а «единое отечество в границах 45-го года».

— НОД — это общественный процесс, это не организация. То есть все люди, которые за отечество в границах 45 года, незаконно разрушенное, все эти люди являются «нодовцами», так же, как и Батька сейчас сказал — что [он] за отечество от Бреста до Владивостока, он тоже «нодовец», — сказал собеседник.

Напомним, что 16 сентября российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прилетела в Беларусь с рабочим визитом. «Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока», — заверил тогда Лукашенко Шойгу.

В другом видео от 31 августа Владимир Рыженков говорит, что «тут все кричат, что мы за президента, мы против президента, но я думаю, что Александр Григорьевич, будучи человеком мудрым, прекрасно понимает, что победить в одиночку нам не получится, именно поэтому он сказал, что нам нужна наша великая империя. Я тут поддерживаю президента абсолютно, на 100%. Не во всем я его поддерживаю, но в том, что нам необходимо объединиться, тут, я думаю, вопросов быть не может». После этого он добавил, что «нам необходимо объединиться прежде всего в рамках Союзного государства с Россией».

Некоторые считают, что под флагами НОДа ходят не белорусы. Возможно, потому, что 10 сентября известный блогер Рустем Адагамов написал у себя в Twitter, будто опознал в одном из участников провластного митинга активиста движения SERB, россиянина Алексея Кулакова, также бывшего участником нападения на российского оппозиционера Алексея Навального. Правда, «Еврорадио» пишет , что Рустем ошибся, а на самом деле это житель Минска Сергей Ковригин.

Один из тех, кто сегодня стоял за Лукашенко на площади Победы, — Алексей Кулаков, участник нападения с зеленкой на Алексея Навального в 2017 году. pic.twitter.com/8PPFO3lNaH — Рустем Адагамов (@adagamov) September 10, 2020

Хотя один россиянин на провластном митинге все же был замечен. Не так давно на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет про акцию в поддержку Александра Лукашенко, которая состоялась 8 сентября на столичной площади Победы, и одним из героев репортажа стал мужчина с бородкой.



Источник: Reform.by

Читатели Reform.by обратили внимание , что мужчина — гражданин России и не имеет никакого отношения к Беларуси. Его зовут Антон Тарасов, он живет в Москве, состоит в КПРФ и даже пытался стать депутатом Госдумы РФ. Сейчас ведет блог на YouTube.

Но все же среди участников достаточно белорусов. Конечно, мы не можем опознать всех, кто когда-либо участвовал в провластных акциях. Но в толпе в Минске мы заметили знакомые лица, в частности, уже упомянутого Владимира Рыженкова, который называет себя предпринимателем и «русским белорусской национальности».

Также рядом с ним довольно часто можно увидеть минчанина Виктора Шатило, члена Коммунистической партии Беларуси.



Слева — Виктор Шатило, справа — Владимир Рыженков. Кадр из видео «✯НОД Белоруссия✯Бессмертный Полк✯»

Виктор периодически участвует в автопробегах, например, в тех, что были 9 мая и 23 августа этого года, на видео одет в советскую военную форму и носит советский флаг. Активно выступает против бело-красно-белого флага. Так, в одном из роликов он называл его «бело-красно-белой тряпкой» и «официальным знаменем коллаборационистов».

Также на митингах можно заметить другого минчанина — Александра Леонова. На фото ниже он слева, в майке с Лукашенко.



Александр Леонов — слева. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

И на личной странице Александра можно увидеть его совместные фото с другим представителем актива НОДа — Сергеем Лановенко, который, в частности, внесен в базу « Миротворец » как «активист русофильского движения в Беларуси».