Какие красные помады любимые у известных белорусок? Спросили у Станюты, Шаркуновой и не только

Источник материала: Tut.by

Красный и белый — главные цвета мирных акций протеста. А еще красный — «фишка» Марии Колесниковой, которая сделала помаду яркого оттенка своей визитной карточкой . Теперь многие девушки тоже красят губы, как она. LADY спросила у известных белорусок, какие красные помады выбирают они. Может быть, и вам захочется купить такие же?

Анна Шаркунова, певица: «Помады осталось полсантиметра — часто пользуюсь»



Фото: instagram.com/anasharky

— У меня красная помада одна — Cargo (Sedona № 1). Ее подарила мне мой любимый визажист Света Ефимик — уж очень она мне приглянулась. У моей красной помады оттенок кораллово-морковный, очень освежающий, девичий'' оттенок. Я много пробую помад, но именно эта кажется самой «моей». Она со мной уже шесть лет. Всегда беру ее с собой. Правда, сейчас думала, что не взяла, но вот нашла! Ну как можно забыть красную помаду? (Мы позвонили Анне, когда она была в дороге. — Прим. TUT.BY)

Чаще пользуюсь красной помадой весной и летом. Если на глазах и лице нет макияжа, просто «сделай» губы — и все будет в порядке. Я очень часто пользуюсь этим правилом. Вот сейчас открыла тюбик и поняла, что осталось ровно полсантиметра этой помады.

Мелитина Станюта, гимнастка: «Помаду подарила подруга»



Фото из личного архива

— Я считаю, что у каждой женщины должна быть своя красная помада. Если кто-то говорит, что красная помада ей не идет, значит, девушка просто не нашла свой цвет. Потому что оттенков красного очень-очень много.

Моя любимая красная помада не так давно поменялась — год назад. Сначала я подсмотрела оттенок у подруги и попросила такой же, но она перенаправила меня на бренд Kilian. Уже среди их линейки я выбрала красную помаду тона Dangerous rouge и попросила подарить мне именно ее на день рождения.

Елена Левченко, баскетболистка: «Эту помаду купила всем знакомым, маме тоже»



Фото: instagram.com/yelenaleu

— У меня две красные помады: это Relouis 12-й (Trendy Red Rubin) и 14-й (Trendy Wine Orphic) тона. Она чуть светлее, другая чуть темнее. У второй цвет кажется винным, но, когда накладываешь на губы, становится красным. Вообще, наши помады Relouis очень классные, не уступают даже Chanel. Раньше пользовалась и ей, и MAC, и Yves Saint Laurent, и Sephora… Но еще в прошлом году, когда была в Минске, обратила внимание на магазинчик косметики Relouis, который был на первом этаже здания, где я тренировалась. Увидела красную помаду, попробовала на руку — классный цвет, помада увлажняющая. И по приемлемой цене — это тоже плюсик. Купила ее уже всем знакомым и маме — она у меня тоже любит красные помады.

Мою любовь можно заметить по инстаграму: если у меня макияж, то почти всегда и красная помада. Считаю, что у каждой девушки должны быть не только классические лодочки и черное платье, но и она, как дополнение. У меня все по настроению: если мне хочется добавить помаду к образу, то я это делаю, даже если он более спортивный. Считаю, что законов нет: как в одежде, так и в макияже. Для каждого человека восприятие моды и красоты разное, и нельзя сказать, что правильно, а что неправильно.

Марина Шукюрова, вокалистка Šuma: «Хожу с ней на все марши»



Фото: kyky.org

— Моя помада — MAC matte цвет Dangerous. Я с ней на все марши хожу. Очень люблю и сам цвет, и фактуру помады. Она устойчивая и умеренно яркая на моем лице.

Мне эту помаду подарила любимая подруга в аэропорту, мы разлетались в разные концы света (навсегда), немного плакали и решили, что подарим друг дружке такой подарок: помады. Как вечный поцелуй в память о нашей связи. Она со мной уже два года.

Татьяна Короткевич, политик: «Чаще использую розовый, но есть вишневые оттенки»



Фото из личного архива

— Как человек, который постоянно разговаривает, я не очень люблю пользоваться помадой. Но в случаях, например, когда с девчонками прогуливаюсь по городу, периодически «надеваю» ее.

Как правило, я использую холодные тона — одного любимого у меня среди них нет. Чаще это холодный розовый, но есть и вишневые оттенки. Как, например, BelorDesign 209 из серии Million Kisses. Для деловых встреч помаду не использую — это не мой стиль абсолютно.

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