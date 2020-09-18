ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва: Лукашенко продолжает придумывать угрозы

18.09.2020 08:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Заявление Лукашенко о «закрытии» границ республики с Польшей и Литвой вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то (внешней) угрозы.

Такое мнение в эфире радио LRT выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает РБК.

«Поскольку предыдущие заявления не совсем стали реальностью, следует посмотреть, что подразумевается под этим заявлением. Желание любой ценой продемонстрировать, что есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести. И то, что половина армии отправляется на охрану границ, на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью... Пока что сложно что-то комментировать, когда неадекватные решения принимает человек, недостаточно разбирающийся в ситуации», — сказал министр.

В минувший четверг Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также усилении границы с Украиной. Кроме того, он обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявление Лукашенко о «закрытии» границ республики с Польшей и Литвой вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то (внешней) угрозы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие красные помады любимые у известных белорусок? Спросили у Станюты, Шаркуновой и не только
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика