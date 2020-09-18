Европарламент перестанет признавать Лукашенко после 5 ноября

Источник материала: АФН

Европарламент перестанет признавать Лукашенко президентом Беларуси с ноября по истечению срока его полномочий.

Об этом говорится в принятой вчера ЕП резолюции, за которую проголосовали 574 евродепутата. Лишь 37 были против при 82 воздержавшихся, сообщает Reuters.

«ЕС нужен новый подход к Беларуси, который включает в себя прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко», - сказал Петрас Аустревичюс, литовский депутат ЕС, возглавляющий усилия парламента по оказанию давления на высших должностных лиц Беларуси.

«Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», - говорится в заявлении парламента.