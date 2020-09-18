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Европарламент перестанет признавать Лукашенко после 5 ноября
Источник материала: АФН
Европарламент перестанет признавать Лукашенко президентом Беларуси с ноября по истечению срока его полномочий.
Об этом говорится в принятой вчера ЕП резолюции, за которую проголосовали 574 евродепутата. Лишь 37 были против при 82 воздержавшихся, сообщает Reuters.
«ЕС нужен новый подход к Беларуси, который включает в себя прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко», - сказал Петрас Аустревичюс, литовский депутат ЕС, возглавляющий усилия парламента по оказанию давления на высших должностных лиц Беларуси.
«Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», - говорится в заявлении парламента.
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Европарламент перестанет признавать Лукашенко президентом Беларуси с ноября по истечению срока его полномочий.
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