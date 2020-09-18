США и еще 28 стран осудили отключение Интернета в Беларуси

Источник материала: АФН

Правительства Соединенных Штатов, стран «Большой семерки» и еще десятков демократических государств резко осудили действия властей Беларуси, которые продолжают пытаться отключить Интернет и блокировать неугодный контент после фальсифицированных президентских выборов 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении о прекращении работы Интернета в Беларуси, текст которого был опубликован в четверг на сайте Госдепартамента, передает Голос Америки.

«Прекращение работы, блокировка или фильтрация интернет-сервисов необоснованно ограничивают право на мирные собрания и свободу выражения мнения… В сочетании с ограничительными мерами и запугиванием, применяемыми в отношении кандидатов от оппозиции, а также массовыми арестами и задержаниями членов белорусского гражданского общества и журналистов, действия по ограничению доступа к Интернету, включая социальные сети и другие цифровые коммуникационные платформы, еще больше разрушают гражданское пространство», - говорится в заявлении, авторы которого пообещали поддерживать народ Беларуси, чей голос слышен, несмотря на репрессии.

Обращение подписали представители властей США, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.

«Мы призываем белорусские власти воздерживаться от отключения Интернета… и соблюдать международные обязательства Беларуси в области соблюдения прав человека… Мы призываем правительство Беларуси уважать… права человека и основные свободы, демократию и верховенство закона», - говорится в заявлении.