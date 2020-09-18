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Лукашенко перестанут признавать главой государства после 5 ноября — Ауштрявичюс

18.09.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс объявил о сроке Лукашенко.


Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс

После 5 ноября, когда истечет срок полномочий Лукашенко, его перестанут признавать президентом страны, сообщил депутат Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс, передает Reuters.

“Как только 5 ноября закончится срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко. Парламент больше не будет признавать его президентом страны”, — передает Европарламент.

Также Ауштрявичюс добавил, что Евросоюзу нужен новый подход к Беларуси, который включает в себя прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко.

Накануне Лукашенко заявил, что "сценарий "уничтожение Беларуси" готовился в течение последних десяти лет, и реализовывали его США, Польша, Украина и другие страны.

Евросоюз, США, НАТО и Совет Европы констатировали, что выборы в Беларуси не были ни прозрачными, ни демократическими.

ЕС отказался признавать результаты выборов и ввел санкции против чиновников режима Лукашенко.
 
 
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Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс объявил о сроке Лукашенко.
 
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