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Международное сообщество осудило умышленное отключение интернета в Беларуси

18.09.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси должны прекратить практику отключения интернета на территории страны и фильтрации онлайн контента.



Об этом говорится в распространенном канадским МИД совместном заявлении Австралии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Исландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Соединенного Королевства и Украины, пишет Укринформ.

"Мы, подписанты, глубоко обеспокоены и осуждаем частичное и полное отключение Интернета, а также точечное блокирование контента правительством Беларуси, что происходит после фальсифицированных президентских выборов в стране. Отключение и блокировка или фильтрования услуг неоправданно ограничивает право на мирные собрания и свободу слова, особенно когда им не хватает процедурной справедливости и прозрачности", - говорится в документе.

Отмечается, что "в сочетании с ограничительными мерами и запугиванием, применяемым против оппозиционных кандидатов, а также массовыми арестами и задержанием членов гражданского общества и журналистов Беларуси, действия по ограничению доступа к Интернету, в том числе социальных сетей и других цифровых коммуникационных платформ, еще больше вредят общественном пространства ", - отмечается в заявлении.

Подписанты пообещали "и в дальнейшем поддерживать народ Беларуси, который пытается донести свое мнение в противоречие притеснениям". "Мы особенно рады важной роли, которую играют женщины в призывах к справедливости и ответственности", - отмечается в совместном обращении.


Учитывая это подписанты призвали власти Беларуси "воздержаться от отключения интернета и блокирования или фильтрации услуг и уважать международные обязательства в области прав человека". "Мы призываем правительство Беларуси уважать общественное пространство, в частности соблюдать права человека и фундаментальных свобод, демократии и принципов верховенства права", - суммируется в заявлении.

Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1% . После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 10 тыс. Человек, несколько человек погибли.
 
 
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Власти Беларуси должны прекратить практику отключения интернета на территории страны и фильтрации онлайн контента.
 
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