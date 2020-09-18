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Лукашенко выступил с речью перед участницами женского форума

18.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вы пишете историю Беларуси. И эта яркая и красивая ее страница уже начертана. Такими словами Александр Лукашенко лично приветствовал участниц женского форума «За Беларусь», передает телеканал «МИР 24».

Он прошел на площадке Минск-Арены и собрал около 15 тысяч белорусок со всей страны. Президент говорил и о политической ситуации после выборов. Сказал, что именно она подвигла отстроить вместе с Россией общую границу Союзного государства. Лукашенко заявил об усилении границы на западных рубежах, а также призвал их политиков не развязывать конфликт.

«Мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной.

Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Также на форуме слово брали известные женщины страны. А всех участниц ожидал концерт «За Беларусь».



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Теги: Минск
 
 
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На женский форум в Минск приехали 15 тысяч белорусок, президент страны выступил перед ними с речью.
 
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