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Польша и Литва: границы с Беларусью работают в штатном режиме
Источник материала: Onliner
Ни Польша, ни Литва пока не заметили каких-то изменений после того, как Александр Лукашенко
Польско-белорусская граница работает в штатном режиме,
Литовцы тоже пока не заметили ничего необычного. О работе границы в обычном порядке заявили в МВД Литвы. В эфире радио
«Такие заявления уже были и до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т. д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще», — сказал в пятницу утром в эфире радиостанции глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
В свою очередь, сегодня утром глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил, что движение на белорусско-литовской границе пока проходит в прежнем режиме,
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Ни Польша, ни Литва пока не заметили каких-то изменений после того, как Александр Лукашенко заявил, что закрываются границы с этими странами. Пограничные службы...
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