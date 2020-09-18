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Польша и Литва: границы с Беларусью работают в штатном режиме

18.09.2020 08:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ни Польша, ни Литва пока не заметили каких-то изменений после того, как Александр Лукашенко заявил, что закрываются границы с этими странами. Пограничные службы соседних стран информируют, что пропуск транспорта идет в прежнем режиме.

Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, приводит «РИА Новости» слова представителя Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши. «С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны — мы не знаем», — сказал собеседник агентства.

Литовцы тоже пока не заметили ничего необычного. О работе границы в обычном порядке заявили в МВД Литвы. В эфире радио LRT министр внутренних дел Рита Тамашюнене сказала, что транспорт движется без каких-либо задержек.

«Такие заявления уже были и до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т. д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще», — сказал в пятницу утром в эфире радиостанции глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В свою очередь, сегодня утром глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил, что движение на белорусско-литовской границе пока проходит в прежнем режиме, пишет Delfi. «Ничего конкретно пока не известно — было бы сложно предполагать, что за ночь из Беларуси придет какое-то официальное сообщение, но ситуация на границе за ночь не изменилась: движение не остановлено», — сказал он.

 
 
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Ни Польша, ни Литва пока не заметили каких-то изменений после того, как Александр Лукашенко заявил, что закрываются границы с этими странами. Пограничные службы...
 
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