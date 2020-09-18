IMAX в лесу. Белорусы открыли первый в стране bubble-отель (видео)

Источник материала: Onliner В этом году белорусы были просто вынуждены распробовать отдых на родине. А что остается делать, если границы закрыты. К удивлению многих оказалось, что и у нас вообще-то ничего: да, моря, жары и чудо-пляжей не сыскать, но альтернатива есть и при хорошей погоде отвлечься от суеты вполне можно. Что будет дальше – одному COVID известно, однако вполне вероятно, что мы так и продолжим изучать родные просторы, подыскивая все новые варианты мест и способов проживания. А их в 2020-м явно прибавилось. Причем среди уже привычных санаториев, агроусадеб и отелей появилось нечто для нас неизведанное, воздушное и почти эфемерное – bubble-отель. Что получится, если взять «южную» идею и поместить в белорусскую среду, читайте в репортаже Onliner.

Как на Бали, только под Минском

Огромный прозрачный шар, находящийся посреди леса, это и есть bubble-отель love.life.bubble. Отдых в нем максимально открытый: все происходящее одинаково хорошо видно как изнутри, так и снаружи. Но такова уж специфика и пикантность «жизни в шаре»: эксперимент есть эксперимент, покрывало на него не накинешь.





— Сама по себе идея не нова, — рассказывает Илья, один из создателей love.life.bubble. — Впервые bubble-капсулы стали делать во Франции еще в 2014 году. Развитие идея получила на Бали — там есть целя сеть таких отелей, которую основал парень из России. Когда я увидел, как все устроено, мне это показалось очень классным. Подумал, почему бы не попробовать реализовать у нас. Озвучил мысли своему другу Павлу, на что он отреагировал с восторгом.

Поначалу мы думали поставить bubble под Бобруйском, так как это, во-первых, родные нам места, а во-вторых, там была своя земля, где можно было все обустроить. Даже начали реализовывать проект, построили подиум. Но потом рационально посмотрели на положение вещей и решили переехать поближе к Минску.





Если задаться целью самостоятельно отыскать «стоянку» первого и единственного в стране прозрачного шара, то, пожалуй, не стоит даже тратить время: неочевидное место, огороженная и охраняемая территория, дополнительный неприметный забор. Точный адрес места, расположенного примерно в 30 километрах от Минска, создатели держат в секрете: уж слишком это «личный» отдых, чтобы постояльцы могли допустить хоть малейшую мысль, будто кто-то наблюдает за ними со стороны (во все глаза).









— У нас даже была идея надевать на постояльцев светонепроницаемые очки и привозить на место — так, чтобы и они не знали, где именно находятся. Но в наше время, когда у всех есть смартфоны, это нереально, поэтому решили делать проще: точные координаты высылаем непосредственно в день заселения, после предоплаты.

В том, что локация держится в тайне, нет ничего удивительного: люди приезжают сюда для уединения, отдыха. Совершенно точно им не хотелось бы, чтобы кто-то появлялся здесь, чтобы провести «разведку», выяснить, как именно bubble выглядит и как в него все помещается. Что касается уже состоявшихся клиентов, то я уверен: они, побывав здесь и прочувствовав интимность атмосферы, не будут говорить лишнего и направо-налево указывать адрес.





Bubble состоит из двух «капсул»: первая (прихожая) имеет каркас, вторая (непосредственно жилая) бескаркасная. Прозрачный шар практически как живой организм — его необходимо постоянно подпитывать воздухом (для этого на удалении установлен специальный насос и проложены воздушные трассы). К тому же двери в «дом-купол» всегда должны быть задраены, иначе шар сдуется.

IMAX с картинами из реальной жизни

Bubble установлен на заросшей поляне площадью примерно 100 кв. м. «Отельную» территорию обнимает ручей с холодной и чистой водой. Если выйти за огороженную зону, почти сразу упрешься в зарыбленное частное озеро, в котором можно купаться (максимальная глубина — 3 м). Несмотря на привлекательность локации, лишних ночующих здесь почти нет — иногда только останавливаются рыбаки с палатками.





— Мы специально не расчищали площадку, не прихорашивали. Наоборот, поваленные деревья, кусты создают особую атмосферу на этом пятачке. Надо понимать, что это отдых на природе со всеми его плюсами и минусами. Да, тут могут ползать муравьи, может летать какая-то живность, но разве это смутит того, кто целенаправленно приехал в лес? Мы с друзьями, как любители отдыхать в палатках, во многом реализовывали этот проект, примеряя на себя.

По-моему, это очень классно, что ты можешь отдыхать не замерзая, не боясь дождя, с настоящим комфортом и еще иметь полноценный обзор местности: ночью звезды над головой, днем — солнце и облака.









Также в номере есть небольшой переносной холодильник, чтобы можно было хранить продукты. Да и все самое необходимое на месте. Душа, увы, нет. Летом мы давали гостям пакет-душ, в котором вода нагревалась от солнца. Осенью и зимой это, конечно, не вариант. Есть еще вода, подведенная через шланг, но она холодная: умыться, почистить зубы хватит, но, разумеется, это не полноценный вариант. Туалет биохимический — перед каждым клиентом заливается специальная химия.

Шар имеет диаметр по полу 4,20 см, его высота — около 3,5—4 м. Оболочка создана из гипоаллергенного ПВХ толщиной 0,8 мм. Купол не раздувается и не растягивается — максимальные размеры только «по заводу». Материал крепкий и надежный, единственное, на дух не выносит открытый огонь и острые предметы.

А что зимой?

«Фасад» оригинального домика моют перед каждым заселением гостей — пыль, пыльца и прочие лесные радости оставляют след на том, что должно быть прозрачным и вызывать вау-эффект. Любопытно, что когда находишься внутри, ощущение стен и базовой безопасности все-таки есть, хотя снаружи так может и не показаться. Полная уборка с дезинфекцией проводится и внутри.





— Bubble-отель — это круглогодичный продукт, отдыхать можно в любой сезон. Думаю, каждая смена погоды будет выглядеть красиво. Что касается переживаний по поводу температуры, то можно не беспокоиться: в холодное время года воздух в bubble подается уже подогретый. Также на всякий случай есть обогреватель.

Зимнего опыта у нас пока еще нет (работаем чуть больше месяца), но производитель дает гарантию пять лет, поэтому все должно сложиться хорошо, — рассчитывает Илья.

Заплатки, которые можно увидеть на «корпусе» шара, являются результатом неудачного стечения обстоятельств: пара зажгла свечи (что, мягко говоря, очень не приветствуется) и не закрыла дверь в bubble. Шар начал опадать и, как следствие, чересчур нагреваться в некоторых местах. Пришлось ремонтировать домик, причем найти материал для заплаток было довольно сложно.













— За примерно месяц работы мы не получили ни одного негативного отзыва. У гостей были пожелания добавить чилаут-зону, кострище. Все это мы оперативно сделали. А что еще нужно двоим для романтики? Рассчитываем, что дело пойдет и уже к весне мы на этом же озере откроем сеть таких отелей из пяти-семи единиц, где каждый bubble будет находиться на своей уединенной полянке.

Сутки в новом отеле на природе стоят 250 рублей. Двое — соответственно 500. Есть спецпредложение для фанатов загородного отдыха — трое суток по цене двух. Продаются подарочные сертификаты.

— Отдыхают, как правило, пары. Но места хватит и для родителей с маленьким ребенком. Также можно приехать с небольшой собакой. Если же отдых хочется разделить с друзьями, то на озере есть еще домик охотника, где предусмотрены спальные места и можно остановиться на ночь.











Еду мы, к сожалению, не готовим, так как для этого надо решить слишком много бюрократических моментов. Но с одним из местных кафе есть договоренность о бесплатной доставке блюд, поэтому проблем возникнуть не должно, даже если нет желания готовить самому, — уточняет Илья.





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