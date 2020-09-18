Сравнение недорогих ноутбуков: на что способны и какой выбрать

Источник материала: Onliner Если вы одновременно полны решимости и сомнений перед покупкой нового недорогого ноутбука, то мы поможем вам разобраться. Мы проверили в тестах и под реальной нагрузкой ноутбуки, работающие на разных процессорах, и выяснили, на что они способны. Предел стоимости — 1200 рублей. Да, чем дороже доллар, тем страшнее обзоры.

Перед нами стояла задача разобраться с тем, для какой работы подходят недорогие ноутбуки и какой из них выбрать, если бюджет ограничен. Нам предоставили шесть ноутбуков разных брендов на свежих актуальных платформах, кроме одной модели Lenovo на относительно старой платформе Kaby Lake, которую мы не смогли проигнорировать по некоторым причинам. Еще один дисклеймер: достать для сравнения ноутбук на Ryzen 3 в бюджетном сегменте в этот раз не получилось.

Кроме того, пока готовилась статья, стоимость снова успела подрасти, но график цен все помнит. Мы ежедневно пополняем Каталог Onliner новыми ноутбуками, поэтому в любом случае будет из чего выбрать в ценовой категории до 1200 рублей. Тут главное понимать, чем все они отличаются и на что их хватит в реальной жизни.







Внешние особенности

Все пластиковые (кроме крышки IdeaPad 330s).

У всех тонкие рамки.

Съемный провод блока питания — у Acer и HP.

Ethernet — только у Acer.

Нормальная клавиатура — только у Lenovo (подсветка у IdeaPad 330s).

Самый синий, компактный и тонкий корпус — у HP.

У всех есть 3 USB-порта, у ASUS — 4.

Раскладываются на 180° все Lenovo и Acer.

Lenovo IdeaPad 3 поставляется в пластиковом корпусе и с дешевым пластиковым дном. В комплекте поставляется легкий блок питания с несъемным проводом. Из необычных бонусов — механическая шторка выключения камеры для защиты ваших секретов. Клавиатура во всех моделях Lenovo на тесте одинаковая. Она приятная в работе, правда, без подсветки и с уполовиненными стрелками «Вверх» и «Вниз». Зато есть полноценный цифровой блок. Зазоры между клавишами и корпусом большие, под NumLock видны даже детали мембранных механизмов, а это легкий путь для крошек.

Ноутбук Lenovo IdeaPad S145 внешне такой же, как новый IdeaPad 3, с небольшим отличием по цвету. Крепление крышки очень тугое, а рамка внизу очень плотная, поэтому при отклонении экрана в этой части дисплея появляются «булькающие» эффекты. Ни у одной из других моделей такой проблемы нет.

Третий IdeaPad в сравнении — настоящая находка в бюджетном сегменте благодаря металлической крышке, подсветке клавиатуры и IPS-экрану. Это очень приятные бонусы, которые редко тут встретишь.



Все Lenovo на тесте очень похожи

IdeaPad 3 и IdeaPad S145 сверху

IdeaPad 330S снизу

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 330S

Lenovo IdeaPad 330S

Lenovo IdeaPad 330S

Lenovo IdeaPad 330S

Lenovo IdeaPad 330S

Один из самых компактных ноутбуков на тесте — ASUS — серебристый, с серой клавиатурой и черным дешевым пластиковым дном. Пока готовилась статья, в этом цвете его раскупили. Но есть такой же в темно-сером исполнении . Клавиатура не имеет подсветки и по ощущениям как игрушечная. Жертвой компактности стал цифровой блок, который производителю пришлось уменьшить и перенести часть клавиш с привычных мест, а также уменьшить навигационные стрелки. Если ваша работа заточена на ввод цифр с помощью этой панели, то вам точно придется привыкать заново.

Крышка у ASUS не раскладывается, как у Lenovo, но зато прочно сидит на двух шарнирах, не болтается и не трясется. Звук довольно громкий, по ощущениям громче остальных. Есть небольшой «косяк» сборки: черная рамка экрана выступает за границу крышки с правой стороны.



ASUS X509JA-EJ026

ASUS X509JA-EJ026

ASUS X509JA-EJ026

ASUS X509JA-EJ026

ASUS X509JA-EJ026

ASUS X509JA-EJ026

Acer Aspire 3 — пластиковый серебристый корпус с черным дешевым дном. Кардридера нет, но зато есть разъем Ethernet. Две вещи у ноутбука от Acer сделаны хуже остальных устройств на тесте: клавиатура и звук. Клавиши хлипкие и очень звонкие, а при печати что-то дребезжит в районе тачпада. При бо́льших размерах корпуса цифровая панель укорочена, как у ASUS, и нет пустого пространства вокруг навигационных кнопок.



Acer Aspire 3 A315-23-A3D3

Acer Aspire 3 A315-23-A3D3

Acer Aspire 3 A315-23-A3D3

Acer Aspire 3 A315-23-A3D3

HP резко выделяется среди скучных серых ноутбуков своим приметным темно-синим цветом и тонким корпусом. Со всех сторон он оформлен рельефной текстурой. Клавиатура такая же ужасная, как и у ноутбука от Acer. Вдобавок еще корпус прогибается при печати. Ноутбук оснащен портом USB Type-C, но только для передачи данных. Кроме того, у HP самый широкий тачпад из всех ноутбуков на тесте.



HP 15s-eq1018ur

HP 15s-eq1018ur

HP 15s-eq1018ur

HP 15s-eq1018ur

HP 15s-eq1018ur

HP 15s-eq1018ur

HP 15s-eq1018ur

Общая производительность

Все ноутбуки подвергались почти одинаковой практической нагрузке. Это было одновременное выполнение сразу нескольких задач: открытие и работа с 20 вкладками Google Chrome, музыка из YouTube на фоне или сериал, работа с Excel и Photoshop и иногда скачивание и/или установка программ. Описанные задачи приходилось варьировать, исходя из ситуации. Запускать на выбранных ноутбуках профессиональные приложения, равно как и топовые игры, смысла нет.

В качестве тестовой таблицы использовался датасет учета земельной собственности штата Пенсильвания на 580 тыс. строк. В Photoshop обрабатывалась RAW-картинка инструментом «Размытие по полю». Время работы от батареи проверялось на фильме в Full HD со стримингового сервиса в браузере Chrome на максимальной яркости.

Первым был протестирован Lenovo IdeaPad 3 на обновленном процессоре Intel Pentium Gold. Ноутбук показал суперкомфортные результаты. Он хорошо справился с описанной нагрузкой, средняя температура составила 56°C. Вентилятор охлаждения при офисном шуме немного было слышно. Процессор стабильно держал заявленную рабочую частоту при высокой нагрузке. 21 вкладка в Google Chrome, установка программы и скачивание игры, работа в редакторе таблиц и обработка RAW-изображения в Photoshop — ноутбук работал без проблем. Хорошим подспорьем тут служили 8 ГБ памяти в выбранной конфигурации.



О системе Lenovo IdeaPad 3

IdeaPad 3 в стресс-тесте

Но не все оказалось так радужно. Выяснилась неприятная деталь с накопителем. В двух ноутбуках (этом IdeaPad 3 и ASUS) установлены одинаковые диски бренда WD линейки PC SN520 на 256 ГБ. Один SSD был лишь немного длиннее второго. Несмотря на то что оба используют две линии PCIe 3.0, скорость их работы отличалась в два раза. Проблема оказалась в процессоре ноутбука IdeaPad 3, который не поддерживает PCIe версии 3.0. Отсюда такая разница в скорости. На практике же это не особенно заметно, все и так работает быстро. Но когда знаешь этот факт, все равно немного обидно.



Сравнение скорости SSD у IdeaPad 3 (слева) и ASUS (справа)

Сравнение скорости всех накопителей на тесте

Самый дорогой ноутбук в сравнении — ASUS X509JA — работает на свежайшем Core i3 10-го поколения. При этом он же еще и самый горячий — в среднем 80°C в стресс-тесте, а максимум — 96°C. Система охлаждения явно плохо справлялась со своей работой. Частота процессора почти всегда стабильно держалась на уровне 3240 МГц, иногда проседая до 2394 МГц.

В целом ASUS хорошо справлялся с заданной нагрузкой. Одновременно была открыта 21 вкладка в Google Chrome, среди них YouTube на фоне и скрипт в Google-таблицах по сбору описаний товаров из Каталога Onliner. Также выполнялась операция в таблице Excel на 580 тыс. строк и полностью функционировал Photoshop, позволяя делать обработку RAW-изображения.



О системе ноутбука ASUS

ASUS в стресс-тесте

Промежуточный итог 1. Во всех тестах, а также в практической нагрузке ноутбук IdeaPad 3 на процессоре Pentium Gold 6405U уступил ASUS на Core i3-1005G1. Разница в цене между ними была не очень большая. При этом в ASUS можно добавить планку на 4 ГБ, сделав его еще быстрее, а в Lenovo сделать так уже не получится: там только один слот для оперативной памяти, который в выбранной конфигурации работает в двухканальном режиме с чипами на плате. Несмотря на ощутимый комфорт при работе с IdeaPad 3, задела его производительности может не хватить в случае повышения у пользователя требований к выполняемым задачам. При этом, в отличие от ASUS, у IdeaPad 3 лучше обстоят дела с охлаждением. А от батареи он работает почти на целый час дольше. Ну и помним историю с накопителем, который не функционирует на полную мощность из-за процессора.



Комплексное тестирование производительности

Комплексное тестирование производительности

Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D сцен

Тест в программе, основанной на инструментах для рендеринга в 3ds Max и Cinema 4D

Время работы от батареи ASUS и IdeaPad 3 на общем графике

Следующим тесты проходил самый дешевый ноутбук — Acer Aspire 3 . Процессор под высокой нагрузкой в нем нагревается в среднем до 50°C (максимум — 52,5°C). В стресс-тесте частота держалась на уровне 2594 МГц и не падала (при заявленной рабочей частоте 2600 МГц). При максимальной нагрузке на процессоре активируется крохотный вентилятор. В обычном режиме работы он и вовсе выключен, что делает Acer бесшумным.

Ноутбук держит 14 вкладок в Google Chrome вместе с YouTube на фоне. При запуске большой таблицы Excel анимация переходов между окнами начинала иногда тормозить, а операции в самом редакторе таблиц происходили очень-очень долго. Photoshop перестал отвечать на стадии обработки открытого RAW-изображения. Когда Chrome выгрузил из памяти неиспользуемые вкладки, удалось повторно открыть Photoshop и закончить обработку картинки. Такое, конечно же, нельзя считать удовлетворительным результатом.



О системе ноутбука Acer

Acer в стресс-тесте

Ноутбук HP при максимальной нагрузке держит в среднем 65,2°C (максимум — 67,3°C). В стресс-тесте AIDA64 процессор Athlon Silver 3050U не сбрасывал частоты и стабильно держал 3197 МГц (при заявленных 3200 МГц). Вентилятор, конечно же, шумел, а корпус грелся в правой части. С практической нагрузкой ноутбук почти справился. При запущенных 17 вкладках браузера с YouTube на фоне работать в большой таблице Excel можно, но медленно. Рабочая таблица поскромнее охотнее поддавалась манипуляциям. Одновременно можно было переключаться на обработку картинки в Photoshop. Однако на тяжелых вкладках в браузере ноутбук иногда подглючивал.



О системе ноутбука HP

Ноутбук HP в стресс-тесте

Промежуточный итог 2. Предел практической производительности тестовых ноутбуков от Acer и HP в офисных задачах найден довольно быстро. Если ваши требования к работе невысоки, то Acer сгодится разве только для социальных сетей и фильмов, несложной курсовой работы или простых таблиц (но только не все это одновременно). HP в тестах оказался быстрее, чем Acer. Также быстрее этот ноутбук выполнял операции в Photoshop одновременно с работой в браузере и с таблицей. Несомненным плюсом обоих ноутбуков является время работы от батареи — самое продолжительное из представленных на тесте.



Комплексное тестирование производительности

Комплексное тестирование производительности

Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D-сцен

Тест в программе, основанной на инструментах для рендеринга в 3ds Max и Cinema 4D

Время работы Acer и HP на общем графике

Промежуточный итог 3. На графиках хорошо видно, что в комплексных тестах ноутбук HP (Athlon Silver 3050U) не сильно отстает от Lenovo IdeaPad 3 (Pentium Gold 6405U), а иногда даже опережает его. Ноутбуки действительно сопоставимы по производительности. На деле же они вели себя по-разному, причем преимущество Lenovo было более очевидным — вероятно, за счет 8 ГБ оперативной памяти. А если в более дешевый HP добавить 4 ГБ за 40—50 рублей , то он может работать еще быстрее. При этом цена будет аж на 130 рублей ниже! В такой ситуации выбор очевиден, и переплачивать за ноутбук на новом процессоре Intel нет смысла.



Комплексное тестирование производительности

Комплексное тестирование производительности

Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D-сцен

Тест в программе, основанной на инструментах для рендеринга в 3ds Max и Cinema 4D

IdeaPad 330s вообще был одним из самых популярных ноутбуков в Каталоге Onliner. Сейчас в продаже последние версии этой линейки. На тест попала модель с жестким диском. Поэтому в сравнении с другими IdeaPad 330s устанавливал обновления Windows целую вечность. Зато он дешевый (но вестись на это не стоит).

В тесте стабильности системы процессор держал частоту в среднем 2276 МГц (при заявленной 2300 МГц) и максимально нагрелся до 52°C. На практике IdeaPad 330s тяжело переключался между приложениями при одновременной работе в браузере с 10 вкладками и YouTube, установкой программы и Photoshop. На самом деле Photoshop запускался очень медленно, а Chrome иногда переставал отвечать. В конце концов все на экране превратилось в сплошное слайд-шоу. Процессор в это время работал лишь кратковременно на максимальной частоте. В среднем она составляла 1500—1600 МГц, а температура — 40°C. Ужасные результаты, даже Acer не вел себя так плохо. После окончания установки фотографию все-таки удалось обработать в Photoshop, но переключаться между приложениями было тяжело. А операции в Excel выполнялись дольше, чем на любом другом из протестированных ноутбуков.







Промежуточный итог 4. Графики показывают серьезное преимущество нового процессора AMD Athlon Silver 3050U над старым Pentium 4415U. В режиме многопоточности по тесту Cinebench видно, что Pentium все-таки обошел Athlon. Также «пень» оказался лучше «атлона» в бенчмарке Corona 1.3, где справился с рендерингом тестовой сцены на 3 минуты быстрее. Во всех же остальных тестах новый двухпоточный процессор AMD опередил старый четырехпоточный процессор Intel. При этом стоили ноутбуки в выбранных конфигурациях почти одинаково. Вероятно, для кого-то IPS-экран и металлическая крышка могут стать определяющим фактором при покупке, но с точки зрения производительности новый бюджетный процессор AMD в ноутбуке от HP выглядит привлекательнее. И быстрый SSD там уже установлен прямо «из коробки».



Комплексное тестирование производительности

Комплексное тестирование производительности

Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D-сцен

Тест в программе, основанной на инструментах для рендеринга в 3ds Max и Cinema 4D

IdeaPad S145 на Athlon 300U должен работать на максимальной частоте 3300 МГц — в стресс-тесте она лишь на миг удержалась на отметке 3297 МГц, а затем резко упала до 2700 МГц до конца теста. Температура при этом составляла 57°C (максимум — 63°C). В практической рабочей нагрузке средняя температура была 52°C. Ноутбук великолепно справился с большой офисной нагрузкой. Одновременно были запущены 20 вкладок браузера, включая YouTube на фоне, установка программы, скачивание игры и Excel. В последнем удавалось проводить операции с большим датасетом, параллельно переключаясь на обработку фотографии в Photoshop и различные вкладки в браузере. Все работало очень шустро, тихо и прохладно. Вопросов нет.

Примечательно, что в IdeaPad S145 самый быстрый накопитель из тех, что были на тесте. Поддержка всех четырех линий PCIe позволяет развить очень высокую скорость передачи данных для своего класса и цены.



О системе ноутбука IdeaPad S145

IdeaPad S145 в стресс-тесте

Сравнение скорости накопителей на тесте

Общий итог.ASUS безоговорочно обошел всех и возглавляет топ по производительности. Ноутбук отлично справился со всеми практическими нагрузками и синтетическими тестами. У него есть два существенных недостатка: самое маленькое время работы от батареи из всех и самый горячий процессор. Удивительно, но второе место занял IdeaPad S145 на процессоре AMD Athlon 300U. Ожидания от чипов Athlon были невысокими, но в этом сравнении они показали себя великолепно. По факту это чуть менее производительный ноутбук, чем ASUS, но зато более холодный и дольше работающий от батареи. IdeaPad S145 также быстрее выполнял операции с Excel и Photoshop. Ну и самое главное: он на 180 рублей дешевле самого дорого ноутбука на тесте, которым является как раз ASUS.

В середине пелотона, говоря гоночными терминами, ноутбук от HP при более низкой стоимости смог обойти Lenovo IdeaPad 330s и навязать борьбу IdeaPad 3. Снова ноутбук на AMD Athlon показал хорошие результаты в сравнении с новым Intel Pentium 6405U и старым Pentium 4415U. Справедливости ради отметим: нехватка оперативной памяти сильно сказывалась на ноутбуке от HP.

Самые низкие результаты в тестах показали Acer и IdeaPad 330s. Первый при самой низкой стоимости по факту оказался обычным домашним ноутбуком, не способным нормально справляться с офисными задачами. Но даже на Acer работать было комфортнее, чем на Lenovo IdeaPad 330s с жесткими диском внутри.

Таким образом, в бюджетном сегменте ноутбуков наконец-то появились адекватные устройства на процессорах AMD. Они стоят вменяемых денег и хорошо работают в рамках указанных офисных задач. Теперь A-серию процессоров этого производителя можно отправить на покой, поставив под сомнение также рациональность выбора ноутбука на Intel Pentium.



Сравнение времени просмотра фильма

Распределение данных по столбцам в таблице на 580 тыс. строк

Сравнение времени открытия большой таблицы

Время выполнения операции в Photoshop

Комплексное тестирование производительности

Тест в программе, основанной на инструментах для рендеринга в 3ds Max и Cinema 4D

Комплексное тестирование производительности

Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D-сцен

Сравнение средних и максимальных температур под высокой нагрузкой

Сравнение скорости работы накопителей (по данным CrystalDiskMark)

Экран

Оценивать качество экрана пришлось по субъективным впечатлениям: профессиональный колориметр достать не удалось.

Во всех ноутбуках, кроме IdeaPad 330s, установлена TN-матрица. Это совершенно обычные экраны с плохими углами обзора, посредственной цветопередачей и контрастностью. В четырех ноутбуках матрица полностью одинаковая — модели AUO61ED. Это касается ASUS, IdeaPad 3, Acer и HP. В сравнении с IdeaPad S145 их экраны выглядят немного лучше. Ну и все они позорно меркнут, когда рядом стоит IdeaPad 330s с простым IPS-дисплеем. Его преимущество настолько очевидно, что возвращаться к TN потом совсем не хочется. Однако выбора почти нет: ноутбуков с IPS-экраном до 1200 рублей очень мало.

TN — беда современных ноутов в бюджетном сегменте. До сих пор непонятно, зачем ставят эти ужасные матрицы. Даже в самых дешевых планшетах, смартфонах и ультрадешевых ноутбуках из Китая есть IPS-матрица. Существует мнение, что корпоративные клиенты используют плохие углы обзора в качестве способа защиты приватности своих сотрудников: якобы сбоку не подсмотреть, над чем работает человек.



Ноутбук с IPS-экраном — крайний слева











Сравнение веб-камер

Веб-камеры в дешевых ноутбуках по-прежнему на уровне кнопочных телефонов 2000-х годов. Тут добавить нечего, просто посмотрите галерею снимков. Наиболее вменяемое фото получилось на камеру ноутбука от HP.



Acer

ASUS

HP

IdeaPad 3

IdeaPad 330s

IdeaPad S145

Графика и игры

С дискретной графикой по цене до 1200 рублей в продаже имеется 28 ноутбуков . Поэтому решено было взять на тест одинаковые в этом плане модели. Можно ли играть на встроенной графике? Можно. В какие игры? В некоторые старые, разную «индюшатину» и популярные онлайн-игры в режиме «картошечки».

Вот, например, World of Tanks. Большой плюс игры заключается в том, что она хорошо оптимизирована под любое железо. Вопрос уже в личных требованиях к графике. На всех тестовых ноутбуках WoT запускалась на минимальных настройках в разрешении Full HD, и все они выдавали комфортные 40+ кадров в секунду. Выглядело все ужасно, но люди же играют в игры, а не в графику. Далее была запущена CS:GO на низких настройках в разрешении 1280×720.





А вот так выглядит сравнение ноутбуков в синтетических тестах.



Сравнение общих результатов тестов 3DMark

3DMark Sky Diver

3DMark Fire Strike

Встроенная графика процессора Athlon 300U серьезно поднимает планку игровой производительности в бюджетных ноутбуках. Комфортные 70—80 кадров в секунду, пусть и на минимальных и низких настройках, — это очень хороший показатель. Ноутбук HP в играх одолел Lenovo на старом Pentium, но новый не смог. При этом в синтетических тестах HP опередил оба ноутбука от Lenovo на Pentium. Тяжелее всего играть в CS было на ноутбуке от Acer: частота кадров периодически падала до 9.

Что можно улучшить?

Как и в большинстве ноутбуков, в тестовых моделях можно заменить лишь накопители и память. Менять сетевой адаптер нет смысла. Второй слот M.2 для SSD не предусмотрен. Из всех ноутбуков на тесте свободного места для оперативной памяти нет только у IdeaPad S145 и IdeaPad 3, два слота — только у Acer и HP, у остальных — по одному в сочетании с чипами на плате. По факту же почти для всех моделей с 4 ГБ необходим апгрейд до 8 ГБ.

В двух ноутбуках «из коробки» было доступно 8 ГБ, и это очень сильно выручало в работе. Таков сегодня комфортный минимум для офисных задач. К сожалению, практикой доказано, что недорогие ноутбуки с 4 ГБ оперативной памяти способны на ограниченное число одновременно выполняемых задач. На таком запасе памяти можно пользоваться соцсетями, смотреть фильмы и немного редактировать документы, но не все сразу, в больших количествах и одновременно. Если ваша работа или ваши домашние нужды удовлетворяют описанным выше задачам, то вопросов нет. Согласно нашей статистике, за год 20% ноутбуков было куплено именно с таким количеством оперативной памяти (8 ГБ — 55%). Кстати, какие ноутбуки покупали в августе, можно посмотреть в этом материале .











Оценка автора: разочарование в Intel Pentium и восторг от AMD Athlon

Ноутбуки — дешевые (с учетом сегодняшнего курса доллара). Среди выбранных устройств нет идеальных, и по каждому найдется свое «но». Круг выполняемых ими задач весьма узок. Поэтому невозможно выделить однозначного победителя во всех тестах. Например, ASUS показал лучшую производительность, но при этом он самый дорогой и горячий. Если судить комплексно, то в лидеры можно поставить IdeaPad S145 на процессоре AMD Athlon 300U . Это дешевый ноутбук, который справился с указанной офисной нагрузкой, у него самая мощная встроенная графика из всех протестированных и адекватное охлаждение. Если говорить кратко по всем ноутбукам, то ситуация такова.

Acer Aspire 3 — самый бесшумный, дешевый, слабый и полностью домашний ноутбук.

HP Laptop 15s-eq1018ur — самый компактный и легкий, соперничал с более дорогими IdeaPad 3 и IdeaPad 330s, последнего даже победил.

Lenovo IdeaPad 330s — IPS-экран, но 4 ГБ памяти вкупе с жестким диском — это беспощадный пережиток прошлого, отсюда и худшие результаты.

Lenovo IdeaPad 3 — на деле был хорош, возможно, из-за 8 ГБ, в остальном же уступил ASUS, IdeaPad S145 и немного HP, а еще его процессор режет скорость SSD.

Lenovo IdeaPad S145 — лучший в бюджетном сегменте по большинству параметров, включая производительность, графику, время работы и цену.

ASUS X509JA — лидер по чистой производительности, но самый дорогой и горячий.