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Добрушские спасатели помогли щенку, застрявшему в дровнице - видео
18.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел днем 17 сентября на территории Средняя школа №5 в Добруше. В МЧС сообщили, что в дровнице возле котельной под бревна провалился щенок, самостоятельно выбраться он не смог. На помощь животному выехали спасатели.
Работники МЧС выяснили, что щенок находится под штабелем дров. С помощью гидравлического инструмента они отодвинули бревно, после чего достали животное. Песик не пострадал. "Состояние щенка удовлетворительное, в ветеринарной помощи не нуждается", - рассказали спасатели.
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Животное провалилось под бревна и не могло самостоятельно выбраться, его достали оттуда работники МЧС с помощью специального инструмента. Как проходила операция...
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