Добрушские спасатели помогли щенку, застрявшему в дровнице - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел днем 17 сентября на территории Средняя школа №5 в Добруше. В МЧС сообщили, что в дровнице возле котельной под бревна провалился щенок, самостоятельно выбраться он не смог. На помощь животному выехали спасатели.

Работники МЧС выяснили, что щенок находится под штабелем дров. С помощью гидравлического инструмента они отодвинули бревно, после чего достали животное. Песик не пострадал. "Состояние щенка удовлетворительное, в ветеринарной помощи не нуждается", - рассказали спасатели.