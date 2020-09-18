ГАИ: важная профилактическая акция начинается в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио ГАИ: сегодня в Беларуси началась важная профилактическая акция

Профилактическая акция "Пристегните детей!" проходит в Беларуси с 18 по 21 сентября. Об актуальной статистике дорожных происшествий в республике, в которых пострадали дети, слушателям радио Sputnik рассказала официальный представитель ОГАИ Московского РУВД г. Минска, майор милиции Любовь Трепашко.

"Порой именно взрослые создают опасные ситуации для себя и своих детей. Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное удерживающее устройство, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма и подобранного по весу и росту", – отметила собеседница Sputnik.

Комментарий официального представителя ГАИ Московского района г. Минска Любови Трепашко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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