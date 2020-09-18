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ГАИ: важная профилактическая акция начинается в Беларуси
18.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Профилактическая акция "Пристегните детей!" проходит в Беларуси с 18 по 21 сентября. Об актуальной статистике дорожных происшествий в республике, в которых пострадали дети, слушателям радио Sputnik рассказала официальный представитель ОГАИ Московского РУВД г. Минска, майор милиции Любовь Трепашко.
"Порой именно взрослые создают опасные ситуации для себя и своих детей. Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное удерживающее устройство, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма и подобранного по весу и росту", – отметила собеседница Sputnik.
Комментарий официального представителя ГАИ Московского района г. Минска Любови Трепашко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О профилактической акции ГАИ "Пристегните детей", которая стартовала в стране 18 сентября, рассказывает пресс-офицер Любовь Трепашко.
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