Госпогранкомитет: госграницу Беларуси охраняем в усиленном варианте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Государственную границу Беларуси в данный момент охраняют в усиленном режиме, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

"Охрана государственной границы Республики Беларусь органами пограничной службы осуществляется в усиленном варианте. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении", - рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, границу автомобили и автобусы проходят без препятствий. "Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности", - подчеркнул Бычковский.

Напомним, накануне вечером президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во врем выступления на женском форуме в Минске, что республика " вынуждена закрыть государственную границу с запада ". "Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал он.

Вместе с тем никаких предупреждений о закрытии границ со стороны Госпогранкомитета не было. При этом никаких огромных очередей из легковушек, грузовиков и автобусов в пунктах пропуска на границе с соседними странами утром в пятницу не наблюдается.