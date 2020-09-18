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Госпогранкомитет: госграницу Беларуси охраняем в усиленном варианте
18.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен - Sputnik. Государственную границу Беларуси в данный момент охраняют в усиленном режиме, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК).
© Sputnik / Виктор Толочко
"Охрана государственной границы Республики Беларусь органами пограничной службы осуществляется в усиленном варианте. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении", - рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.
По его словам, границу автомобили и автобусы проходят без препятствий. "Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности", - подчеркнул Бычковский.
Напомним, накануне вечером президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во врем выступления на женском форуме в Минске, что республика "
Вместе с тем никаких предупреждений о закрытии границ со стороны Госпогранкомитета не было. При этом никаких огромных очередей из легковушек, грузовиков и автобусов в пунктах пропуска на границе с соседними странами утром в пятницу не наблюдается.
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Несмотря на заявление президента Александра Лукашенко о закрытии границ Беларуси "с запада", очередей из автомобилей и автобусов в пунктах пропуска утром в...
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