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Перед похолоданием в Гомеле отмечен температурный рекорд

18.09.2020 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Перед прохождением холодного фронта, который привел к понижению температуры более чем на 10 градусов, 17 сентября в Гомеле зафиксирован рекорд тепла.

Воздух успел прогреться до 27,4 градуса выше нуля. Прежний максимум дня для областного центра составлял 27,2 градуса и был отмечен в 2017 году. Тогда, в свою очередь, был перекрыт рекорд 1955 года (25,5 градуса).

Теплее всего вчера было в Брагине — 28,2 градуса (локальный рекорд — 28,3 три года назад — устоял), холоднее всего — в Лынтупах (Витебская область) — 12,9. В Минске, куда фронт пришел утром, на максимуме было 17,3.

Стоит отметить, что и три года назад, 17 сентября 2017-го, когда на юго-востоке фиксировались рекорды тепла, страну также пересекал контрастный фронт: на севере было почти на 15 градусов холоднее, чем на юге.

Температурные рекорды фиксировались три последних дня (16 сентября — на 24 метеостанциях, включая Минск, где обновился максимум 72-летней давности, 15-го — на двух).

(Использованы оперативные и архивные данные Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.)

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Перед прохождением холодного фронта, который привел к понижению температуры более чем на 10 градусов, 17 сентября в Гомеле зафиксирован рекорд тепла.
 
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