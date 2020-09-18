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Замкнутые дворы, спорткомплекс, парк, школы и сады. Каким будет новый микрорайон Лучеса в Витебске

18.09.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительство нового жилого микрорайона Лучеса на 7 тысяч квартир начнется в 2021 году. Заселить его планируют в два этапа — до 2035 года. Сейчас разрабатывают детальный план и готовят общественное обсуждение проекта, рассказывает телерадиокомпания «Витебск».

Вдоль Бешенковичского шоссе, улиц Зеленогурской, Новолучесской построят многоэтажки. Рядом расположатся школа на 1060 мест, два детсада, спорткомплекс, парк, административные здания, объекты общепита.

На втором этапе строительства снова будут строить жилые дома, две школы, три детских сада, школа искусств, поликлиника, спорткомплекс, магазины.

По проекту в Лучесе появится и новая производственно-деловая застройка.

Замначальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Леонид Богданов говорит, что в новом микрорайоне будут жить 27−30 тысяч человек.

Ноу-хау будущего микрорайона — замкнутые дворы. Для этого витебский ДСК разрабатывает новые секции зданий с проходными подъездами. Это даст возможность выхода на парковку или во двор. Транспорт и люди будут меньше пересекаться.

 
Теги: Витебск
 
 
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Строительство нового жилого микрорайона Лучеса на 7 тысяч квартир начнется в 2021 году.
 
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