Побит «вечный» рекорд Сергея Бубки

Источник материала: Tut.by

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, пишет sportbox.

THERE IT IS!



The highest outdoor jump in history in the men's pole vault from @mondohoss600 .



6⃣.1⃣5⃣ #RomeDL