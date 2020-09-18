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Беларусь перешла на усиленный вариант охрана госграницы Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов, сообщил Госпогранкомитет Беларус

18.09.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«Все меры предпринимаются с учётом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», - сказано в сообщении.

«Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», - также сообщил ГПК РБ.

Об усилении границы вчера заявил Лукашенко: «Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной».

 
 
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