Беларусь перешла на усиленный вариант охрана госграницы Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов, сообщил Госпогранкомитет Беларус

Источник материала: АФН

Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«Все меры предпринимаются с учётом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», - сказано в сообщении.

«Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», - также сообщил ГПК РБ.

Об усилении границы вчера заявил Лукашенко: «Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной».