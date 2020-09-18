В СПЧ ООН пройдут экстренные дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси













"47 государств-членов приняли решение провести экстренные дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси 18 сентября 2020 года", - говорится в заявлении СПЧ ООН в твиттере, распространенном ранее на этой неделе.





Как сообщают западные СМИ, со ссылкой на источник, в ходе дебатов, которые пройдут в Женеве, выступит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.





С инициативой о проведении дебатов выступил ЕС, представители которого отметили, что после президентских выборов 9 августа в Беларуси наблюдается "значительное ухудшение" ситуации с соблюдением прав человека.





Инициативу поддержали 25 стран, 20 воздержались от голосования, две страны, Венесуэла и Филиппины, выступили против проведения дебатов.





Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в обращении к совету заявила, что ее офис получил тревожные сообщения о продолжающихся насилии и репрессиях в отношении мирных демонстрантов в Беларуси.





По словам Бачелет, согласно полученным сообщениям, в стране продолжается "излишнее или чрезмерное применение силы со стороны сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, происходят аресты тысяч людей, большинство из которых являются "явно произвольными".





Кроме того, как сообщила верховный комиссар, получены заявления "о пытках или жестоком обращении, в том числе в отношении детей". В некоторых сообщениях упоминаются случаи сексуального насилия.







