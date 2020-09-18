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Белорусским студентам, отчисленным за участие в протестах, помогут с поступлением в вузы Украины

18.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало пообещал содействие с поступлением в украинские университеты студентам, которые были незаконно отчислены в вузах Беларуси.


Благотворительный фонд "Беларусь будущего", созданный бывшим кандидатом в президенты Валерием Цепкало, обратился к белорусским студентам, пострадавшим от участия в мирных митингах против фальсификации выборов. Об этом 17 cентября Цепкало написал в Telegram.

"Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили из белорусских вузов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в украинские университеты", – сказано в сообщении.

Цепкало указал электронный адрес, на который студенты могут прислать вопросы.
 
 
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Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало пообещал содействие с поступлением в украинские университеты студентам, которые были незаконно отчислены в...
 
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