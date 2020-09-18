Михаил Пастухов: Без внешней помощи спастись от произвола и беззакония, который происходит в последнее время в Беларуси, не получится









7 сентября на центральной улице Минска была похищена член Координационного совета Мария Колесникова. Неизвестные люди на микроавтобусе без номеров с надписью «Связь» напали на нее и увезли в неизвестном направлении. Как можно расценить действия этих людей с правовой точки зрения, пишет доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.





Откуда взялись люди в черных масках?

Они были и раньше, только без раскрытия балаклав (головного убора, закрывающего голову, лоб и лицо, оставляя небольшую прорезь для глаз и рта). Достаточно посмотреть видеохронику разгона акции протеста после президентских выборов 19 декабря 2010 года. Тогда отличились жестокими действиями крепкие мужчины в черной униформе и черных шапочках. Они до потери сознания избили кандидата в президенты Владимира Некляева, а также десятки других участников «Площади».





Сегодня бойцов-омоновцев стало заметно больше. Их форме придали более устрашающий характер, в том числе за счет масок. Это имеет свои резоны. С одной стороны, они становятся обезличенными, а с другой стороны, сокрытие лица позволяет им надеяться на безнаказанность. Во всяком случае, сотрудники в балаклавах перестали себя сдерживать. Люди для них превратились в манекенов, которых можно бить, терзать, не опасаясь за последствия. Правоохранительные органы никак не реагируют на их бесчинства.





Показательно, что по событиям 9 — 12 августа от пострадавших граждан в следственные органы поступило более 600 заявлений о возбуждении уголовных дел, но ни по одному из них не было начато расследование. В то же время по фактам причинения повреждений силовикам было возбуждено более 50 уголовных дел.

Перед людьми в балаклавах робеют даже судьи, когда те дают показания в судебных процессах. При этом они не считают необходимым обнажать лица и называть свои подлинные данные. На уточняющие вопросы задержанных и адвокатов они заявляют, что их фамилии и лица составляют служебную тайну.





Они не знают, что творят?

Юрист-правозащитник Павел Сапелко в комментарии интернет-порталу TUT.BY отметил, что работа сотрудников ОМОНа в гражданской одежде без опознавательных знаков и с сокрытием лица противоречит рекомендациям ОБСЕ под названием «Руководящие принципы по свободе мирных собраний». В них указано, что сотрудники полиции при выполнении своих обязанностей должны быть в форме с четко видимыми опознавательными знаками.





Такого поведения от сотрудников милиции требует и Закон «Об органах внутренних дел» от 17 июля 2007 года (с изм. и доп.). Так, в ст.5 Закона записано, что деятельность органов внутренних дел является гласной, открытой для граждан и средств массовой информации. Исключение из правила может быть сделано лишь в случаях, когда этого требуют интересы охраны государственной и служебной тайны.





По логике, сотрудники отряда милиции особого назначения (ОМОН) должны подчиняться требованиям закона, и, как другие органы внутренних дел, призваны защищать жизнь, здоровье, права, свободы и законные интересы граждан от преступлений и иных противоправных посягательств (ст.2 Закона). Однако если они нападают на мирных граждан, избивают их, без всяких оснований одевают наручники, применяют дубинки и иные специальные средства, то сами становятся преступниками. От них можно и нужно защищаться адекватными средствами. В соответствии со ст.34 Уголовного кодекса не считаются преступлением действия по защите жизни, здоровья и своих прав, если при этом не превышены пределы необходимой обороны.





От ответственности людей в балаклавах не освобождает и ссылка на выполнение приказа высоких начальников, поскольку эти приказы могут носить преступный характер. В примечании к главе 37 УК «Воинские преступления» разъясняется, что в случае выполнения заведомо преступного приказа отвечают как подчиненные, так и начальники.









Конечно, какое-то время можно прикрываться защитой власти, но, по общему правилу, преступления против безопасности человечества (ст.128 УК), которые сейчас массово совершаются, не имеют сроков давности. При смене власти вопрос об ответственности будет обязательно поставлен.





Что касается действий неустановленных лиц в балаклавах, напавших среди белого дня на Марию Колесникову, то правовая оценка их действий дана в заявлении о возбуждении уголовного дела, которое она направила в Следственный комитет. В частности, речь идет о похищении человека (ст.182 УК), незаконном лишении свободы (ст.183 УК), угрозе убийством (ст.186 УК). Вопрос лишь в том, как отреагируют на заявление следственные органы. Скорее всего, дадут формальную отписку.





Кому нужны эти люди?

Понятно, что боевые отряды милиции, одетые в черную форму с закрытыми лицами, изначально не предназначались для выполнения задач органов внутренних дел. Они нужны были для других целей, а именно: служить власти и охранять ее от возмущенных граждан. Им позволено все для усмирения народа, им гарантируется безнаказанность. Эти отряды как бы выведены из сферы действия законодательства и выполняют карательные функции по указаниям властей.





Нынешние отряды ОМОНа в чем-то напоминают части особого назначения (ЧОН) — военно-партийные отряды, создававшиеся для оказания помощи органам советской власти по борьбе с контрреволюцией, несения караульной службы у особо важных объектов. ЧОН принимали участие в подавлении крестьянских восстаний, обеспечивали силовую поддержку продотрядов при осуществлении ими продразверстки. Бойцы ЧОНа отличались особой жестокостью. Эти отряды действовали в 33 губерниях РФ, вплоть до 1922 года.





Однако тогда было суровое время, надо было как-то защищать новую власть. А в чем необходимость «ЧОНов» сейчас? Откуда такая свирепость у вроде бы своих граждан?





Очевидно, что от жестоких силовиков надо как-то защищаться, даже если они действуют от имени власти. Народ имеет право на сопротивление и даже на восстание против тирании (это право закреплено в преамбуле Всеобщей декларации прав человека 1948 года). Можно также обратиться за помощью в ООН и европейские структуры. С этой целью в Беларусь могут быть введены миротворческие силы ООН или военная миссия ОБСЕ.





Считаю, что без внешней помощи спастись от произвола и беззакония, который происходит в последнее время в Беларуси, не получится.



