Класковский о закрытии границ: Лукашенко мог неудачно выразиться

Конечно, на ходу анализировать сумбурные высказывания вождя трудно. Но рискну предположить, что никакой сенсации нет. Просто он выказался двусмысленно, неудачно.





Не думаю, что речь идет о техническом закрытии границы: не пропускать граждан, транспорт и т.д.





Во-первых, этим занимаются пограничники и таможенники, а не армейские силы, о которых упомянул в этой тираде Лукашенко. Во-вторых, перекрыть транзит и импорт нужных грузов — это выстрелить себе в ногу.





Скорее всего, Лукашенко имеет в виду уже произведенную переброску войск на запад страны. Может быть, какие-то подразделения перебросят дополнительно. Хотя это странно: на днях министр обороны Виктор Хренин говорил об обратном: что войска после учений отведены в места постоянной дислокации.





В любом случае это пиаровские игры, попытка перевести стрелки с внутриполитического кризиса на вымышленную внешнюю угрозу. И, конечно, показать себя защитником западных рубежей Союзного государства, то есть еще раз подчеркнуть свою нужность Москве.





Так что, похоже, это лишь очередная фигура речи. Впрочем, в последние месяцы белорусское руководство сделало столько сумасбродных шагов, что не исключены и новые абсолютно абсурдные решения.