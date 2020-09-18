







"В очередной раз наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше. Ее проявлением стало обращение генпрокуратуры этой страны в суд с абсурдным ходатайством об аресте трех авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в период авиакатастрофы польского правительственного авиалайнера Ту-154", - написал он на своей странице в фейсбуке.





При этом Медведев отмечает, что выдача по требованию Польши российских авиадиспетчеров невозможна.





"Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны", - подчеркнул он.





"Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели - в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии", - продолжил Медведев.





Он заметил, что "российско-польские отношения по вине польских властей сейчас находятся на отвратительном уровне, а польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы окончательно загнать эти отношения на самое дно".





Ранее СМИ писали, что в минувшую среду Генпрокуратура Польши объявила, что намерена добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров.









"Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный", - заявила накануне журналистам пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.





Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.





Бялик сказала, что "обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей".





Ранее польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.





Самолет Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский с делегацией летел в Смоленск, разбился при посадке 10 апреля 2010 года в условиях густого тумана. Погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе Качиньский.





В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены, в частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".