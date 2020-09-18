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ЕАБР рассказал, на что Беларусь получит 500 млн долларов

18.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Программа, поддерживаемая кредитом ЕАБР на 500 млн долларов, о которых вчера говорил глава Минфина России Антон Силуанов, принципиально отличается от предыдущей программы правительства, поддержанной финансовым кредитом ЕФСР в 2016 году, рассказал исполняющий обязанности исполнительного директора ЕФСР Андрей Широков, пишет TUT.BY


Фото: Finance.nur.kz

Если предыдущая программа была направлена на поддержку сложных структурных и институциональных реформ, то основная цель новой программы в основном антикризисная — это поддержка экономики и населения в период пандемии.

Особое внимание в программе уделяется поддержке системы здравоохранения, социального сектора и финансовой системы.

— По факту финансовый кредит ЕФСР поможет Беларуси покрыть бюджетный разрыв, образующийся в результате сокращения доходов и роста расходов государственного бюджета вследствие распространения пандемии COVID-19, и одновременно снизить давление на использование валютных резервов. При этом стоит отметить, что в матрице мер программы также включены меры и намерения правительства и Национального банка в части проведения осмотрительной и согласованной бюджетной и денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию макроэкономической ситуации, — цитирует пресс-служба ЕАБР Широкова.

В частности, ЕАБР отмечает возвращение к целевому показателю инфляции, обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок, постепенное сокращение объемов директивного кредитования и т.д. В комплексе, все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси, подчеркивают в банке.

— Данная программа антикризисная и направлена на покрытие бюджетного разрыва в 2020 году. Соответственно, средства кредита планируется предоставить в этом году. На практике это означает, что после одобрения программы Советом фонда, подписания кредитного соглашения, завершения процедур и направления заявки по вступлению соглашения в силу и направления заявки на получение средств финансового кредита он будет выделен в максимально сжатые сроки, — заявил Андрей Широков.


Заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний также заверил, что в случае выхода ЕБРР из проектов в Беларуси Евразийский банк развития готов будет рассмотреть возможность замещения европейских коллег.

— У нашего банка уже есть такой опыт в Российской Федерации, когда Европейский банк реконструкции и развития решил прекратить свою деятельность из-за санкционных режимов. ЕАБР, к примеру, заместил на 200 млн евро ЕБРР в проекте строительства магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, — рассказал он.

Сейчас Беларуси в кредитном портфеле ЕАБР принадлежит 22,7%, впереди — Россия (36,3%) и Казахстан (38,1%).

— За последнее время мы существенно нарастили финансирование проектов в стране. На сегодня текущий инвестиционный портфель составляет 971,1 млн долларов. Всего в развитие Беларуси ЕАБР было вложено 1 млрд 815,8 млн долларов.
 
 
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Программа, поддерживаемая кредитом ЕАБР на 500 млн долларов, о которых вчера говорил глава Минфина России Антон Силуанов, принципиально отличается от предыдущей...
 
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