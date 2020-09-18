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Лукашенко назвал Тихановскую белорусской «гуайдихой»

18.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь» в Минске сравнил экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую с Хуаном Гуаидо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает агентство БелТА.





«Был подключен следующий этап — жесткое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую гуайдиху и объявили ее президентом», — сказал Лукашенко.

Если проводить такие параллеи, то тогда и себя Лукашенко должен назвать белорусским Мадуро, который, не желая уходить из власти, довел народ до нищеты, политического и экономического коллапса, спровоцировав на массовую эмиграцию.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь» в Минске сравнил экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую с Хуаном Гуаидо,...
 
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