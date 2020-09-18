Литва и Польша не закрывали границу с Беларусью: движение продолжается

Литва и Польша не останавливали движение на границе с Беларусью, информации о возможных изменениях или ограничениях от белорусских служб пока не поступало.





BNS глава Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас. Об этом сообщилглава Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас.





Он отметил, что связался с коллегами из польской пограничной службы и они тоже подтвердили, что движение на их границе идет в обычном режиме.





Глава литовских пограничников добавил, что им удалось связаться и с белорусскими коллегами и они пока не знают никакой информации о каких-либо ограничениях на въезд или выезд из Беларуси.









В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире литовского национального радио LRT заявил, что своим заявлением Лукашенко пытается «любой ценой продемонстрировать наличие некоей угрозы» и хочет переложить ответственность за кризис в Беларуси на другие страны.





Напомним, Лукашенко 17 сентября объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой. Также самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что усилит границу с Украиной.